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2022年7月15日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
港匯受壓 金管局再接128億港元 近3周首入市 分析：港銀最快本季尾加P
星調升匯率阻輸入通脹
長和減持英水務公司套逾80億
利福九置盈警 上半年轉蝕
莎莎上季港澳同店銷售跌4.2%
舜宇光學盈警 上半年少賺逾45％
穆迪：港銀恐受累 恒指4連跌 內地爛尾樓斷供潮波及 建行3日蒸發432億市值
上季多賺11%勝預期 台積電：成本挑戰大
首三季溢利新高 迅銷上調全年純利預測三成
基金入稟索償 LME：停鎳市交易符職權
中美審計談判持續 SEC：沒信心達成協議
中海油半年純利料倍增
新創建盈喜 上年純利增逾三成
摩通潛在壞帳增撥備 次季少賺28% 大摩投行部門收入減逾半 上季利潤跌近三成
Netflix附廣告串流 微軟成合作伙伴
虛幣借貸平台Celsius申破產 手上現金剩1.7億美元
徐風：保守投資者 宜待經濟衰退才「撿平貨」
植耀輝：內房壞消息未完 先「避一避」
葉創成：綠債風險低 可愈跌愈買
技術取勝：龍湖反彈料32元沽壓大
盧駿匡：現撈底比亞迪如接飛刀
劉思明：散戶勿心急入巿 留意消費品牌股
周顯：中小券商民不聊生
譚新強：疫下港應發揮一國兩制 做最重要國際大門
湯文亮：向銀行借錢買樓 不輕言出售物業
黃清瑤：外國人買印尼樓禁放租 坐等升值
樓價逾1570萬港元 須繳20%奢侈稅
甯漢豪：樂意探討啟德跑道區配套 強調如何推銷項目是發展商工夫
屯門限呎流標地捲土重來 估值跌15%
首推安達臣道商業地 最高估值不足10億
NOVO LAND下周初開價 參考御海灣呎價
雋瓏4房4300萬沽 8年料實蝕450萬
佳源沽「皇九」自用單位 9年料實蝕450萬
NOVO LAND打造北歐愜意生活
會所連園林40萬呎 屯門私宅之冠
技術取勝：龍湖反彈料32元沽壓大
【明報專訊】越秀交通基建或展新跌浪（圖）
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