葉創成：綠債風險低 可愈跌愈買

例如今年4月29日首次推介、5月27日重申看好的政府綠債（4252），昨日收報98.55元，較筆者買入價100元及99.8元低逾1%；向前望的話，筆者仍然深信綠債是低風險的收息工具，而且經過過去近兩個月價格調整後，它的實際息率現已升至3厘，高於票面息率的2.5厘，值得「愈跌愈買」，短期擬繼續增持。

正如在4月及5月發表文章所述，筆者過往投資港府債券均持有至到期，作為投資組合中的低風險配置，而綠債對比港元定存亦有較高息及更靈活的兩大優勢，而綠債最大風險則是，持有3年期間港元與美元脫鈎後匯價急跌，到期後取回的港元本金及利息兌換至美元大縮水。

港元料續掛鈎美元 減綠債尾端風險

不過，行政會議成員、金管局前總裁任志剛於本周一《Money Monday》封面故事闡述在一國兩制之下，本港與內地實施兩種不同金融制度的優勢，而且本港作為外向型經濟須具備穩定的貨幣，加上其他地緣政治因素考量，本港繼續奉行聯繫匯率、港元繼續與美元掛鈎有重大好處，筆者對此深表認同，相信未來3年港元與美元脫鈎的風險很低，此舉令綠債尾端風險降低、投資價值上升，故決定增持。

在聯繫匯率下，港息長遠需要跟隨美息升跌，美國上月消費者物價指數（CPI）按年急升9.1%，通脹逾40年以來最高，聯儲局短期繼續大幅加息看來已定成局，例如本月底便有機會調高聯邦基金利率1厘。

港府是次慶祝回歸25周年活動主題是「砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程」，眼前隨即要面對港息或跟隨美息急升的挑戰，這可能也是綠債價格近月偏軟的原因吧！

債價下跌屬帳面虧損 持有到期可取回本金

筆者童年至讀書年代一直喜歡收集郵票，雖然出來社會工作後已無暇兼顧此嗜好，惟昨日也特意到郵政局購買「香港特區成立25周年紀念」的郵票，4枚郵票分別印上「穩定繁榮」4個大字，這相信也是港人在未來25年、甚至更長時間對本港的願望吧！筆者早前已買入一些綠債，短期還擬繼續增持，當然希望港息維持穩定，並不希望港息急升令綠債價格進一步受壓，但退一步來說，最壞情况下便持有至到期取回本金吧！而且期內仍會每半年收到債息！

最後一提的是，即使過去逾一年港股反覆下跌，惟筆者期內在本欄多次推介的香港小輪（0050）及同仁堂國藥（3613）股價至今仍錄得升幅，而且亦已派發股息；《明報》現正推出書展及網上優惠訂閱計劃，若讀者有跟進買入上述股票賺錢，懇請訂閱支持《明報》，讀者的支持向來對新聞工作者都是最重要的。

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