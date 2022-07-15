虛幣借貸平台Celsius申破產 手上現金剩1.7億美元

市場對通脹及加息的憂慮，拖累虛幣近期價格大跌，市值較去年底高位暴跌2萬億美元，令Celsius的商業模式崩潰。

負債10億至100億美元

Celsius的主要業務是向客戶借入虛幣，再借給機構投資者。透過向存戶提供高達18厘的利息，Celsius曾累積超過200億美元的資產。直至上月市况急轉直下，其面臨大量存戶贖回而宣布停止提款。

有別於銀行存款，Celsius客戶無法獲得如美國聯邦存款保險的法律保護。根據Celsius服務條款，在破產情况下，客戶數碼資產不受保障。目前虛幣借貸平台Babel也暫停客戶提款。

客戶數碼資產不受保障

自算法穩定幣穩定幣TerraUSD（UST）5月崩盤以來，幣圈接連出現「爆煲」事件。在虛幣對冲基金三箭資本（Three Arrows Capital）爆煲後，加密貨幣經紀商Voyager Digital也申請破產保護，突顯幣圈資金鏈斷裂引發的骨牌效應。

摩通指出，由於虛幣礦商通過更高效的採礦設備來保護盈利，比特幣的挖礦成本由6月初的2.4萬美元，降至目前約1.3萬美元，雖然盈利能力提高，但生產成本下降可能對比特幣的前景構成負面影響。

（綜合報道）

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