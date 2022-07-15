Netflix附廣告串流 微軟成合作伙伴

【明報專訊】影視串流平台Netflix（美：NFLX）公布，已選擇微軟（美：MSFT）作為全球廣告技術及銷售合作伙伴，準備伙拍對方引入添加廣告的廉價串流媒體訂閱服務。微軟將獨家提供廣告平台供Netflix使用，並為Netflix提供營銷服務，而雙方合作也有助推動微軟不斷增長的廣告業務。Netflix及微軟早段股價跌逾1%。
Netflix微軟早段股價跌逾1%
Netflix一直以沒有廣告作為賣點，不過其今年首季的訂戶數量按季減少，是逾10年來首次，面對收入增長瓶頸，Netflix尋求加入廣告增添收入。尋找合作伙伴，對Netflix迅速發展廣告業務尤其重要。現有訂戶將不受廣告影響，但新訂戶可選擇價格較低的添加廣告服務。
Netflix選擇微軟，是對其廣告業務的高度認可。微軟一直參與網上廣告業務，部分源於其擁有搜索引擎Bing。微軟去年向美國電信巨擘AT&T（美：T）收購數碼廣告業務Xandr，使其可為Netflix的廣告業務提供技術。
《華爾街日報》引述知情人士稱，微軟可擊敗Comcast（美：CMCSA）及Alphabet（美：GOOG）等勁敵，部分源於微軟保證自身不會發展串流媒體業務。
在截至今年3月底止9個月，微軟的搜尋業務及新聞廣告收入為87億美元，高於前一年同期的67億美元。
蓋茨向旗下基金會捐200億美元
此外，微軟創辦人蓋茨表示，本月將向旗下的蓋茨基金會捐贈200億美元，並計劃捐出全副身家。他預期自己未來在富豪榜的排名將會下滑，最終將跌出榜單。