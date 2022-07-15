經濟
國際金融

Netflix附廣告串流 微軟成合作伙伴

【明報專訊】影視串流平台Netflix（美：NFLX）公布，已選擇微軟（美：MSFT）作為全球廣告技術及銷售合作伙伴，準備伙拍對方引入添加廣告的廉價串流媒體訂閱服務。微軟將獨家提供廣告平台供Netflix使用，並為Netflix提供營銷服務，而雙方合作也有助推動微軟不斷增長的廣告業務。Netflix及微軟早段股價跌逾1%。

Netflix微軟早段股價跌逾1%

Netflix一直以沒有廣告作為賣點，不過其今年首季的訂戶數量按季減少，是逾10年來首次，面對收入增長瓶頸，Netflix尋求加入廣告增添收入。尋找合作伙伴，對Netflix迅速發展廣告業務尤其重要。現有訂戶將不受廣告影響，但新訂戶可選擇價格較低的添加廣告服務。

Netflix選擇微軟，是對其廣告業務的高度認可。微軟一直參與網上廣告業務，部分源於其擁有搜索引擎Bing。微軟去年向美國電信巨擘AT&T（美：T）收購數碼廣告業務Xandr，使其可為Netflix的廣告業務提供技術。

《華爾街日報》引述知情人士稱，微軟可擊敗Comcast（美：CMCSA）及Alphabet（美：GOOG）等勁敵，部分源於微軟保證自身不會發展串流媒體業務。

在截至今年3月底止9個月，微軟的搜尋業務及新聞廣告收入為87億美元，高於前一年同期的67億美元。

蓋茨向旗下基金會捐200億美元

此外，微軟創辦人蓋茨表示，本月將向旗下的蓋茨基金會捐贈200億美元，並計劃捐出全副身家。他預期自己未來在富豪榜的排名將會下滑，最終將跌出榜單。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

港匯受壓 金管局再接128億港元 近3周首入市 分析：港銀最快本季尾加P
港匯受壓 金管局再接128億港元 近3周首入市 分析：港銀最快本季尾加P
星調升匯率阻輸入通脹
星調升匯率阻輸入通脹
長和減持英水務公司套逾80億
長和減持英水務公司套逾80億
利福九置盈警 上半年轉蝕
利福九置盈警 上半年轉蝕
莎莎上季港澳同店銷售跌4.2%
莎莎上季港澳同店銷售跌4.2%
舜宇光學盈警 上半年少賺逾45％
舜宇光學盈警 上半年少賺逾45％
穆迪：港銀恐受累 恒指4連跌 內地爛尾樓斷供潮波及 建行3日蒸發432億市值
穆迪：港銀恐受累 恒指4連跌 內地爛尾樓斷供潮波及 建行3日蒸發432億市值
上季多賺11%勝預期 台積電：成本挑戰大
上季多賺11%勝預期 台積電：成本挑戰大
首三季溢利新高 迅銷上調全年純利預測三成
首三季溢利新高 迅銷上調全年純利預測三成
基金入稟索償 LME：停鎳市交易符職權
基金入稟索償 LME：停鎳市交易符職權
中美審計談判持續 SEC：沒信心達成協議
中美審計談判持續 SEC：沒信心達成協議
中海油半年純利料倍增
中海油半年純利料倍增
新創建盈喜 上年純利增逾三成
新創建盈喜 上年純利增逾三成
摩通潛在壞帳增撥備 次季少賺28% 大摩投行部門收入減逾半 上季利潤跌近三成
摩通潛在壞帳增撥備 次季少賺28% 大摩投行部門收入減逾半 上季利潤跌近三成
虛幣借貸平台Celsius申破產 手上現金剩1.7億美元
虛幣借貸平台Celsius申破產 手上現金剩1.7億美元
徐風：保守投資者 宜待經濟衰退才「撿平貨」
徐風：保守投資者 宜待經濟衰退才「撿平貨」
植耀輝：內房壞消息未完 先「避一避」
植耀輝：內房壞消息未完 先「避一避」
葉創成：綠債風險低 可愈跌愈買
葉創成：綠債風險低 可愈跌愈買
技術取勝：龍湖反彈料32元沽壓大
技術取勝：龍湖反彈料32元沽壓大
盧駿匡：現撈底比亞迪如接飛刀
盧駿匡：現撈底比亞迪如接飛刀
劉思明：散戶勿心急入巿 留意消費品牌股
劉思明：散戶勿心急入巿 留意消費品牌股
周顯：中小券商民不聊生
周顯：中小券商民不聊生
譚新強：疫下港應發揮一國兩制 做最重要國際大門
譚新強：疫下港應發揮一國兩制 做最重要國際大門
湯文亮：向銀行借錢買樓 不輕言出售物業
湯文亮：向銀行借錢買樓 不輕言出售物業
黃清瑤：外國人買印尼樓禁放租 坐等升值
黃清瑤：外國人買印尼樓禁放租 坐等升值
樓價逾1570萬港元 須繳20%奢侈稅
樓價逾1570萬港元 須繳20%奢侈稅
甯漢豪：樂意探討啟德跑道區配套 強調如何推銷項目是發展商工夫
甯漢豪：樂意探討啟德跑道區配套 強調如何推銷項目是發展商工夫
屯門限呎流標地捲土重來 估值跌15%
屯門限呎流標地捲土重來 估值跌15%
首推安達臣道商業地 最高估值不足10億
首推安達臣道商業地 最高估值不足10億
NOVO LAND下周初開價 參考御海灣呎價
NOVO LAND下周初開價 參考御海灣呎價
雋瓏4房4300萬沽 8年料實蝕450萬
雋瓏4房4300萬沽 8年料實蝕450萬
佳源沽「皇九」自用單位 9年料實蝕450萬
佳源沽「皇九」自用單位 9年料實蝕450萬
NOVO LAND打造北歐愜意生活
NOVO LAND打造北歐愜意生活
會所連園林40萬呎 屯門私宅之冠
會所連園林40萬呎 屯門私宅之冠