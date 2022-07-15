首三季溢利新高 迅銷上調全年純利預測三成

基於頭三季業績表現強勁，以及日圓持續貶值，迅銷調升全年純利預測，由1900億日圓調高至2500億日圓，增幅達31.6%，並預測末期息可達每股340日圓，比去年末期息多41.7%，預計全年每股共派息620日圓，按年增加29.2%。

北美歐洲業務成功扭虧

集團表示，海外UNIQLO業務受惠於東南亞等地區放寬防疫政策，首三季的收益和溢利皆上升，收益按年增至8412億日圓，升13.7%，溢利更大增35.8%至1327億日圓，北美及歐洲（俄羅斯除外）亦成功扭虧為盈。集團強調雖然日圓貶值有利業務表現，但即使按當地貨幣計值，依然錄得歷史最高業績。

日本UNIQLO業務方面，集團指由於上半年度按年基準較高，以及暢銷商品庫存短缺，導致首三季的收益和經營溢利皆下跌，收益減少5.1%，溢利則跌0.4%。不過，集團補充，日本業務第三季單季業績表現強勁，期間錄得收益按年增長8.7%，溢利按年更大增 76.2%。集團解釋，由於日本疫情受控，市民外出意欲高漲，有利銷情。

GU生產物流延誤 首三季收益跌5%

GU業務方面，集團稱GU首三季的收益和溢利雙雙下跌，按年分別跌5.1%及26.7%，主要原因是生產及物流出現延誤，所以未能及時投入主打宣傳商品、失去銷售機會。