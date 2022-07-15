上季多賺11%勝預期 台積電：成本挑戰大

次季，台積電收入181.58億美元，按年升36.6%。毛利率為59.1%，超公司展望預期，按年升9.1個百分點，按季則升3.5個百分點。營業利潤率49.1%，同樣超過公司展望預期，按年升10個百分點，按季升3.5個百分點。

魏哲家：明年增長由先進技術製程產品推動

魏哲家表示，由於智慧型手機、個人電腦和消費終端市場需求轉弱，預期下半年客戶庫存將下滑，估計半導體產能需數季調整，庫存調整或至明年上半年才完結。他又形容，過去兩年疫情帶動家居需求情况下，這種調整屬合理。他稱，儘管消費產品需求疲弱，但車用晶片、數據中心需求仍然維持穩健，展望明年產能仍屬健康。

季內，核心先進製程7納米及5納米收入佔比分別達30%和21%。以技術平台劃分， 高效能運算收入佔43%，智能型手機收入佔比達38%，車用晶片收入佔8%。以晶片用途劃分，車用及物聯網銷售按季升幅最大，均升14%，高效能運算升13%，消費性電子升5%，智慧型手機僅升3%。

魏哲家指出，台積電目前技術領先地位穩固，隨着5納米、4納米及3納米等技術陸續量產，將擴大客戶產品組合與潛在市場，儘管不確定性可能持續至明年，但台積電技術領先地位將持續提升。魏續指，3納米晶片進度不變，客戶需求度高，預計明年上半年貢獻營收；2納米晶片預計將於2025年量產。