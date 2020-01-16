經濟

穆迪：港銀恐受累 恒指4連跌 內地爛尾樓斷供潮波及 建行3日蒸發432億市值

【明報專訊】內地爆發斷供爛尾樓風潮，令內房股繼續受壓，連累內銀股連日被拋售，拖累大市昨日連跌4日，收報20,751點。數家內銀罕見齊發公告交代個人住房貸款斷供數據，並謂風險可控，卻無阻股價跌勢，但是跌幅有所收窄。當中招商銀行 （3968）連日下跌，昨日單日再跌4%，其餘內地四大銀行跌幅則介乎1%至2%。穆迪發表報告指，內房償債能力弱，可能令香港銀行面對的風險增加。

恒指昨日最多跌243點，低見20,554點，收市跌46點，報20,751點，4日累計跌974點。全日成交1128億元，北水淨流入5.9億元，較前日減少近半成，為第3日連續流入，累計流入29.22億元。資金主要追捧新能源車股、鋰電股及科技股。比亞迪（1211）成最強藍籌股，逆市反彈5.5%。科指連升兩日，累計升63點，報4587點。國指再見近7周收市新低，跌19點至7125點。鋰電股比亞迪電子（0285）升6.16%，贛鋒鋰業（1772）收市後發盈喜，升0.66%。科技股阿里巴巴（9988）及美團（3690）靠穩升逾1%。

截至昨晚11時半，恒指夜期報20,434點，低水逾300點。

美銀料政府介入 銀行審批按貸更謹慎

內銀股價指續受壓，連日股價大插的招行，過去3日其H股市值蒸發多達257億元。不過，由於建行（0939）在港發行H股較多兼市值較大，因此累計3日以來市值共蒸發432億元（見表）。美銀的報告表示，內地爛尾樓停貸風波不會對銀行造成系統性風險，惟對零售銀行不利。內地業主罷供目的僅為向發展商施壓以獲得交付，並不是針對銀行。美銀預料中國政府會介入事件以維持社會穩定，惟可能令銀行對審批按揭貸款更謹慎，尤其是對私人發展商的項目。

不良貸款或增 瑞銀：損銀行淨利息收入

瑞銀報告則指，事件將導致銀行造成淨利息收入損失，相關按揭轉化成不良貸款個案將佔按揭總數1.5%至2.4%。若有關按揭貸款轉為不良貸款，銀行的不良貸款率將惡化並增加43個點子。

穆迪報告表示，內地貸款佔香港銀行總貸款額5%至35%，其中內房貸款佔兩至三成。雖然港銀對向「三條紅線」的紅色類別的房企借貸敞口不大，惟自2021年底起，內房銷售疲軟及再融資風險增加，降低內房企業還債能力，令港銀在內地的貸款資產風險上升。

明報記者

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