舜宇光學盈警 上半年少賺逾45％

人民幣貶值 錄未變現外匯虧損

舜宇於上月的投資日曾下調全球智能手機出貨量至12.2億部，按年跌7.9％，較年初預測下調10.9％。舜宇當時表示，需求疲弱、市場競爭激烈等，帶來高成本壓力，手機鏡頭規格下降，平均每部手機配置的鏡頭數量持續減少。據舜宇早前公布上月主要產品出貨量，上半年手機鏡頭出貨量按年跌一成至6.52億件；手機攝像模組跌兩成至2.89億件。

舜宇又稱，由於上半年人民幣貶值，公司在2018年發行6億美元債券產生未變現外匯虧損約2.01億元人民幣，但這屬非現金項目。