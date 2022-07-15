舜宇光學盈警 上半年少賺逾45％

【明報專訊】舜宇光學（2382）昨日發盈警，料上半年純利按年減少45％至50％，相當於介乎13.44億至14.78億元人民幣。主要與智能手機市場需求疲軟，車載鏡頭增速不及預期，另人民幣貶值，亦影響到集團發行美元計價債券出現未變現虧損2億元人民幣。舜宇昨收報111.4元，全日升2.7％，但舜宇光學今年至今已跌逾五成。舜宇表示，上半年受疫情反覆、晶片短缺、俄烏衝突及通貨膨脹等影響。智能手機市場需求疲軟以及智能手機攝像頭呈現降規降配，導致集團手機鏡頭及手機攝像模組出貨量按年下降，並加大了平均售價及毛利率壓力；再加上車載鏡頭和車載模組增速不及預期。
人民幣貶值 錄未變現外匯虧損
舜宇於上月的投資日曾下調全球智能手機出貨量至12.2億部，按年跌7.9％，較年初預測下調10.9％。舜宇當時表示，需求疲弱、市場競爭激烈等，帶來高成本壓力，手機鏡頭規格下降，平均每部手機配置的鏡頭數量持續減少。據舜宇早前公布上月主要產品出貨量，上半年手機鏡頭出貨量按年跌一成至6.52億件；手機攝像模組跌兩成至2.89億件。
舜宇又稱，由於上半年人民幣貶值，公司在2018年發行6億美元債券產生未變現外匯虧損約2.01億元人民幣，但這屬非現金項目。