經濟

舜宇光學盈警 上半年少賺逾45％

【明報專訊】舜宇光學（2382）昨日發盈警，料上半年純利按年減少45％至50％，相當於介乎13.44億至14.78億元人民幣。主要與智能手機市場需求疲軟，車載鏡頭增速不及預期，另人民幣貶值，亦影響到集團發行美元計價債券出現未變現虧損2億元人民幣。舜宇昨收報111.4元，全日升2.7％，但舜宇光學今年至今已跌逾五成。舜宇表示，上半年受疫情反覆、晶片短缺、俄烏衝突及通貨膨脹等影響。智能手機市場需求疲軟以及智能手機攝像頭呈現降規降配，導致集團手機鏡頭及手機攝像模組出貨量按年下降，並加大了平均售價及毛利率壓力；再加上車載鏡頭和車載模組增速不及預期。

人民幣貶值 錄未變現外匯虧損

舜宇於上月的投資日曾下調全球智能手機出貨量至12.2億部，按年跌7.9％，較年初預測下調10.9％。舜宇當時表示，需求疲弱、市場競爭激烈等，帶來高成本壓力，手機鏡頭規格下降，平均每部手機配置的鏡頭數量持續減少。據舜宇早前公布上月主要產品出貨量，上半年手機鏡頭出貨量按年跌一成至6.52億件；手機攝像模組跌兩成至2.89億件。

舜宇又稱，由於上半年人民幣貶值，公司在2018年發行6億美元債券產生未變現外匯虧損約2.01億元人民幣，但這屬非現金項目。

相關字詞﹕手機攝像模組 智能手機 舜宇光學

上 / 下一篇新聞

港匯受壓 金管局再接128億港元 近3周首入市 分析：港銀最快本季尾加P
港匯受壓 金管局再接128億港元 近3周首入市 分析：港銀最快本季尾加P
星調升匯率阻輸入通脹
星調升匯率阻輸入通脹
長和減持英水務公司套逾80億
長和減持英水務公司套逾80億
利福九置盈警 上半年轉蝕
利福九置盈警 上半年轉蝕
莎莎上季港澳同店銷售跌4.2%
莎莎上季港澳同店銷售跌4.2%
穆迪：港銀恐受累 恒指4連跌 內地爛尾樓斷供潮波及 建行3日蒸發432億市值
穆迪：港銀恐受累 恒指4連跌 內地爛尾樓斷供潮波及 建行3日蒸發432億市值
上季多賺11%勝預期 台積電：成本挑戰大
上季多賺11%勝預期 台積電：成本挑戰大
首三季溢利新高 迅銷上調全年純利預測三成
首三季溢利新高 迅銷上調全年純利預測三成
基金入稟索償 LME：停鎳市交易符職權
基金入稟索償 LME：停鎳市交易符職權
中美審計談判持續 SEC：沒信心達成協議
中美審計談判持續 SEC：沒信心達成協議
中海油半年純利料倍增
中海油半年純利料倍增
新創建盈喜 上年純利增逾三成
新創建盈喜 上年純利增逾三成
摩通潛在壞帳增撥備 次季少賺28% 大摩投行部門收入減逾半 上季利潤跌近三成
摩通潛在壞帳增撥備 次季少賺28% 大摩投行部門收入減逾半 上季利潤跌近三成
Netflix附廣告串流 微軟成合作伙伴
Netflix附廣告串流 微軟成合作伙伴
虛幣借貸平台Celsius申破產 手上現金剩1.7億美元
虛幣借貸平台Celsius申破產 手上現金剩1.7億美元
徐風：保守投資者 宜待經濟衰退才「撿平貨」
徐風：保守投資者 宜待經濟衰退才「撿平貨」
植耀輝：內房壞消息未完 先「避一避」
植耀輝：內房壞消息未完 先「避一避」
葉創成：綠債風險低 可愈跌愈買
葉創成：綠債風險低 可愈跌愈買
技術取勝：龍湖反彈料32元沽壓大
技術取勝：龍湖反彈料32元沽壓大
盧駿匡：現撈底比亞迪如接飛刀
盧駿匡：現撈底比亞迪如接飛刀
劉思明：散戶勿心急入巿 留意消費品牌股
劉思明：散戶勿心急入巿 留意消費品牌股
周顯：中小券商民不聊生
周顯：中小券商民不聊生
譚新強：疫下港應發揮一國兩制 做最重要國際大門
譚新強：疫下港應發揮一國兩制 做最重要國際大門
湯文亮：向銀行借錢買樓 不輕言出售物業
湯文亮：向銀行借錢買樓 不輕言出售物業
黃清瑤：外國人買印尼樓禁放租 坐等升值
黃清瑤：外國人買印尼樓禁放租 坐等升值
樓價逾1570萬港元 須繳20%奢侈稅
樓價逾1570萬港元 須繳20%奢侈稅
甯漢豪：樂意探討啟德跑道區配套 強調如何推銷項目是發展商工夫
甯漢豪：樂意探討啟德跑道區配套 強調如何推銷項目是發展商工夫
屯門限呎流標地捲土重來 估值跌15%
屯門限呎流標地捲土重來 估值跌15%
首推安達臣道商業地 最高估值不足10億
首推安達臣道商業地 最高估值不足10億
NOVO LAND下周初開價 參考御海灣呎價
NOVO LAND下周初開價 參考御海灣呎價
雋瓏4房4300萬沽 8年料實蝕450萬
雋瓏4房4300萬沽 8年料實蝕450萬
佳源沽「皇九」自用單位 9年料實蝕450萬
佳源沽「皇九」自用單位 9年料實蝕450萬
NOVO LAND打造北歐愜意生活
NOVO LAND打造北歐愜意生活
會所連園林40萬呎 屯門私宅之冠
會所連園林40萬呎 屯門私宅之冠