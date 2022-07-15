經濟

利福九置盈警 上半年轉蝕

【明報專訊】香港今年初爆發第五波疫情再次重創零售業，兩大本地零售股昨日齊發盈警，經營兩大旗艦商場海港城、時代廣場的九倉置業（1997），以及崇光百貨（SOGO）母企利福國際（1212）均預告，上半年將由盈轉虧。九倉置業昨午發盈警後股價受壓，最低曾見34.5元，收市跌1.5%至35.3元；利福昨收市後盈警，全日股價升0.35%。

九置去年同期賺近30億

九倉置業的盈警指出，截至今年6月底，集團的未變現投資物業重估虧損或超過同期的基礎淨盈利，預料上半年將錄得股東應佔虧損，去年同期錄得純利29.7億元，基礎淨盈利為32.72億元，投資物業重估虧損淨額就錄得2.78億元。集團強調，雖然上半年純利將由盈轉虧，不過整體財政、業務及經營狀况仍然穩健。

利福預告，今年上半年將錄得淨虧損介乎4.5億元，去年同期純利為2.2億元。集團解釋，盈轉虧主要由於第五波疫情令政府在今年首季實施嚴格的遏制疫情措施，令消費者情緒低迷，集團店舖客流量下降，零售銷售因而下跌，以及金融投資預期將錄得淨投資虧損，去年同期則錄得投資收入淨額8750萬元。

事實上，本地零售股表現與疫情息息相關，例如2020年初爆發新冠疫情，九置及利福同年上半年齊發盈警，至去年上半年疫情較平穩時，兩家集團均發盈喜，預告業績有改善。不過，利福去年全年因投資虧損金額大增至19億元，雖然銅鑼灣及尖沙嘴崇光百貨的銷售分別上升11.1%及1.6%，最終仍要轉蝕13.1億元。

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