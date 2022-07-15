經濟

長和減持英水務公司套逾80億

【明報專訊】長和系出售英國配電業務未成，卻先出售當地水公司Northumbrian Water（NWG）股權，集團昨日收市後公布，將合共25%股權出售予美國私募基金KKR套現，基本作價為8.67億英鎊（約80.73億港元）。目前NWG由長和（0001）、長建（1038）和長實（1113）按40%、40%和20%的比例持有，一旦交易完成，3家公司持股比例將下降至30%、30%和15%。

美私募基金KKR接貨

按長和系的聯合公告，長和、長建及長實預計在交易當中，分別取得10億元、9億元和5億元資金，將作一般企業用途。此前NWG經濟權益曾遭「拆散」至長和系內各家公司，今次交易完成後，長和、長建及長實各佔NWG經濟權益3%、39%和27%（見表）。截至2021年3月底止財年，NWG由盈轉虧，錄得除稅後虧損4610萬英鎊（約4.292億港元），2020年同期錄得溢利4380萬英鎊（約4.078億港元）。長和昨跌1.9%，長建無升跌，長實跌1.2%。

KKR合伙人兼核心基建業務主管Tara Davies表示，今次NWG項目將為雙方展開另一長期合作關係，冀日後於基建業務方面有更多合作機會。長建董事總經理甘慶林稱，今次交易促進雙方的商業關係，可望在業務專長、資本實力及環球網絡多方面達致良好協同效應，亦在未來尋求進行更多合作。

今年以來，市場頻頻傳出長和系減持英國業務的消息，先是今年3月獲英國監管部門「開綠燈」，批准出售旗下英國電訊發射塔資產，涉資約37億歐元（約290億港元）；一周後再傳出售倫敦甲級商廈5 Broadgate，成交價12.1億英鎊（約112億港元）。惟上周四（7日）市傳長和系「坐地起價」，使涉資約150億英鎊的配電業務UK Power Networks收購案告吹。

市場頻傳長和減持英業務

值得留意，KKR亦是收購UK Power Networks項目的財團成員之一，其他投資單位包括麥格理集團、APG、中投公司、安大略省教師退休金計劃委員會和PSP投資公司。

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