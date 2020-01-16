經濟

港匯受壓 金管局再接128億港元 近3周首入市 分析：港銀最快本季尾加P

【明報專訊】美國周三（13日）公布6月份消費物價指數（CPI）按年上升9.1%，市場對聯儲局本月底加息預期進一步推高至1厘，帶動美匯指數企穩109點以上。港匯連續兩日觸及7.85弱方兌換保證水平後，金管局在昨日凌晨紐約交易時段承接127.96億港元沽盤，為過去3周以來首次，15日結算後，本港銀行體系總結餘將降至2207.61億元。分析認為，目前銀行體系總結餘仍然充足，即使美息加快上升，預料港銀最快本季尾上調最優惠利率（P）。

明報記者 歐陽偉昉

自5月12日以來，金管局在本輪加息周期共承接1170億港元沽盤，不過現在本港銀行體系總結餘，仍高於上個周期，即2018年開始承接港元沽盤時的1798億元水平。昨日港元拆息以遠期的反應較大，12個月拆息升8.61點子（1厘等於100點子）至3.318厘，3個月拆息升2.73點子至1.735厘，而與按揭相關的1個月拆息升3.23點子至0.749厘，與本月初以來相若。

銀行體系結餘將降至2207億

美國加息步伐可能提速，會否加快本港銀行自2019年後首次上調最優惠利率的速度，星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，當1個月拆息穩定地企至1.5厘以上，香港銀行才有機會上調最優惠利率，目前仍有一段距離。

星展：1個月拆息企1.5厘以上

銀行始加P

李若凡表示，現時銀行體系總結餘仍然充足，在6月底半年結過後對港元的需求不強。雖然美國加快加息，預期企業在7月完成派息減低港元需求後，港元將加快流走推升拆息，不過市場維持對本輪加息峰值預期在3.5厘，因此認為拆息上升推動港銀上調最優惠利率的時間，仍在今年第三季末至第四季，與原先預測相差不大。

市場預期利率上升加快，多家銀行上調定期利率吸收存款，大新銀行（2356）將3個月港元定期利率上調0.1厘，100萬元以上定存利率最多為1.9厘，20萬元至100萬元的利率最多為1.8厘，另外，4個月至6個月定存利率亦加0.1厘，100萬元以上及20萬元至100萬元，定存利率分別為2.1厘和2厘。

大新信銀國際加定存息

信銀國際亦推出存款優惠，新客戶存入最多400萬元的新資金，由即日至8月底、9月和10月，可獲得額外年利率1厘、1.48厘和5.88厘。以今日起存計算，存至10月底約可獲年利率2.54厘。另外，該行亦將手機銀行12個月美元新資金定存利率，較上月調升0.3厘至2.9厘，起存金額為1500美元，12個月港元新資金定存利率為2.6厘，起存金額為1萬元。

相關字詞﹕弱方兌換保證 最優惠利率 港元拆息 港匯 加息 聯儲局 金管局

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