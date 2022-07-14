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2022年7月14日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
9發展商跑道區打造Park Peninsula 梁志堅：近月跟政府磋商區內交通
OASIS KAI TAK二手撻訂貨657萬易手 一年跌價7%
凱柏峰II加推70伙 周日首輪開售168伙
西貢翠塘路全幢銀主盤5億獲洽至尾聲
皓畋銀主盤劈逾一成 兩房1180萬沽出
內地6月出口按年增18% 勝預期 分析：料下半年出口放慢 倘美撤部分關稅作用有限
李克強：堅持就業優先 撐經濟加快恢復
花旗料7月澳門賭收4億 開放賭權後新低
特步發盈喜 料上半年按年多賺逾35%
俄鋁擬發兩批債共178億 莫斯科上市 首次發人幣債涉47億
富士康傳伙智路資本入股紫光
內地業主拒供爛尾樓 內房內銀重挫 恒指6周低 花旗估壞帳恐達5610億人幣
傳萬科拆物管9月上市籌156億
天齊鋰業掛牌 險守招股價
海底撈海外業務連蝕3年 共18億
強美元損上季營業額 德昌電機憂零件短缺
偉易達預告再加價 與供應商訂長約鎖定價格
泰禾人壽：大新無權終止分銷協議
美上月通脹9.1%超預期 美匯再飈 市場押注本月加息1厘概率逾四成
Twitter正式提告 冀強制馬斯克完成收購
蘋果與前首席設計師結束30年合作關係
徐風：歐元弱因經濟差非憂債務違約
技術取勝：東方電氣料11.5元沽壓大
劉思明：港股外患內憂 疫情概念股可炒波幅
周顯：港交所的食花生新聞
湯文亮：與世界接軌VS與香港脫軌
趙建：全國城市圈 最看好大灣區
高鐵互聯網發達 利建城市圈
技術取勝：東方電氣料11.5元沽壓大
【明報專訊】華潤萬象考驗35元支持（圖）
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