富士康傳伙智路資本入股紫光

須台監管機構審批 尚未申請

隨着北京與台灣在技術和供應鏈安全議題上，局勢持續緊張，而作為蘋果公司iPhone產品的核心組裝公司鴻海精密，旗下子公司包括富士康的任何投資亦會引起大眾的關注。彭博此前曾報道，蘋果公司正考慮新的iPhone內存晶片來源，其中包括一家來自中國的關鍵零部件供應商，以防止供應中斷問題。蘋果公司今年亦曾測試紫光集團旗下樣品NAND閃存晶片。

清華紫光集團於去年宣布破產後重組，由北京智路與建廣資產組成的聯合體，承接紫光集團全數股權。被市場普遍認為是北京當局實現晶片自給自足願景至關重要的半導體公司。早前有報道指出，建廣資產牽頭的一個財團還有146億元人民幣收購款未有付清。而富士康為鴻海精密旗下子公司，公司近月亦正擴大晶片投資，以滿足目前車用晶片的強勁需求。富士康於去年在中國東部一間工廠開始組裝晶片，同年亦收購台灣一間小型晶片廠。