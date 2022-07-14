花旗料7月澳門賭收4億 開放賭權後新低

賭場下周有望重開 料不會即時顯著復蘇

濠賭股昨天回升，金沙（1928）和新濠（0200）分別升逾2%，澳博（0880）、銀娛（0027）和美高梅（2282）均升逾1%，永利（1128）微升0.8%。

花旗引述行業消息，澳門本月首10天賭收約2億元，折合平均每日收益2000萬元，遠遜上月平均日收約8300萬元，反映澳門賭業繼續受當地疫情影響。事實上，澳門政府為遏制疫情，於2020年2月首次暫停賭場運營15天，以致當月賭收按年大跌87.8%至31.04億元。同年6月，澳門賭收反覆下跌至7.16億元，成為歷來表現最差月份。

大和指出，澳門賭企正面臨「收入清零」的困境，自疫情以來不斷「發債度日」。該行資料顯示，澳門5家賭企合共發債93.5億美元（約729.3億港元）（見表），當中以金沙累計發債34.5億美元最多，債券到期日介乎2026年1月至2031年8月。

大和：賭企面臨「收入清零」

雖然各大賭企需要「撲水」，但大和認為賭企成功獲得融資及債券到期日長，表明債權人均對賭企有信心。大和表示仍然看好濠賭股前景，當中以銀娛為首選，認為該賭企擁有迄今為止最強勁的資產負債表，有足夠流動性維持近3年運營。

大和續稱，在零收入環境下，澳門賭企普遍持有13至33個月的流動資金，惟澳博的財務狀况最不安全，其流動性只能支持運營9個月。上月，澳博進行銀行貸款重組，新增60億元流動資金。