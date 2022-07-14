李克強：堅持就業優先 撐經濟加快恢復

推支持綠色智能家電消費措施

常務會議昨亦決定，推出支持綠色智能家電消費措施，在全國開展家電以舊換新和家電下鄉，鼓勵有條件向地方政府給予以資金和政策支持，並支持發展廢舊家電回收利用，提升信息網絡、電力等基礎設施對家電消費的支撐能力。

此外，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾昨在新聞發布會，回應中國經濟會否出現增長停滯，表示疫情帶來衝擊主要是階段性的影響，未來隨著疫情形勢總體受控，預計宏觀經濟會保持穩步復蘇。下一階段，人行將保持較強信貸支持，提高企業和居民擴張意願，保持經濟回暖勢頭，進一步提升內生增長動能和經濟活力。

人行將保持較強信貸支持 提高企業擴張

人行公布，今年6月新發放企業貸款利率為4.16厘，按年下降0.34厘，而同月內地新開立的定期存款利率為2.5厘，按年下降0.16厘。對於貸款市場報價利率（LPR）是否有下調空間，鄒瀾表示，4月人行建立存款利率市場化調整機制，穩定了銀行負債成本，幫助銀行支持實體經濟發展。人行將繼續推動利率市場化改革，繼續降低企業實際貸款利率。