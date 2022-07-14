內地6月出口按年增18% 勝預期 分析：料下半年出口放慢 倘美撤部分關稅作用有限

明報記者 歐陽偉昉

受惠出口增長高於進口，中國貿易順差增至979.4億美元，創歷來新高。上半年中國出口按年增長14.2%，進口增長5.7%。6月份多項消費品出口增長達雙位數，玩具和服裝出口按年上升35.29%和19.1%，高科技產品出口雖維持單位數按年增長，但增幅較5月提升了3.1個百分點至7.4%。

貿易順差增至979億美元 創歷來新高

海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，5月以來內地疫情防控向好，長三角等地區進出口快速恢復，帶動全國外貿在5月和6月整體明顯回升。對於下半年情况，李魁文表示，雖然新冠疫情和國際環境更趨嚴峻複雜，外貿面臨不明朗因素，不過國內生產需求逐步恢復向好，企業快速復工達產，下半年進出口還會保持穩定增長。

信銀國際首席經濟師卓亮表示，6月出口數據理想，部分反映疫情防控放寬後出口反彈，不過歐美通脹持續高企，當地消費者信心和零售數據開始走向低迷，顯示下半年外部需求將會減弱，加上去年內地下半年出口強勁，高基數效應令今年下半年出口按年增長所面對的壓力增加。美國政府為應付通脹，市傳正考慮取消100億美元中國進口消費商品的關稅，不過卓亮認為，擬取消部分佔整體3000億美元進口貨品的比例較小，而美國佔中國出口的16.89%，因此取消該部分關稅對推動整體中國出口增長的幫助不大。

進口方面，以數量計算，6月份鋼材、原木建築相關材料進口量按年下跌36.82%和23.29%，原油和煤進口量按年跌10.75%和33.14%，不過部分工業原料，例如銅礦砂和橡膠進口量則按年上升23.26%和15.91%。

匯豐：內地推動基建投資 料進口改善

匯豐研究報告指出，全球大宗商品價格近期處於高位，但內地經濟活動僅開始復蘇，房地產市場疲弱拖累相關原料進口需求，令6月進口量有所下跌。不過該行預計，隨着未來數個月國內需求改善，料內地進口將有改善，特別是上半年政府加大專項債券發行推動基建投資，增加鋼鐵、鐵礦石和銅礦石等建築商品需求，有助於抵消房地產不景所帶來的拖累。