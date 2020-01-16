OASIS KAI TAK二手撻訂貨657萬易手 一年跌價7%

去年買家撻訂 業主殺訂71萬

美聯助理營業董事謝錦成表示，上述單位為3座中層C室，實用面積275方呎，原則為開放式間隔，現改為1房間隔、望池景，以約657萬元易手，實呎23,891元，低市價約2%。原業主2017年9月以約582.3萬元一手購入，帳面獲利74.7萬元或約13%。

資料顯示，上述單位曾於去年7月以710萬元易手，惟因買方未有完成交易，雙方交易於去年11月終止，當時業主沒收相等於樓價一成、即約71萬元訂金。業主去年11月起再以710萬元放盤，及後累減53萬元或約7%，最終以657萬元沽出，較去年7月成交價低約7%。換言之，連同早前殺訂金額，最新成交價雖然較去年跌約7%，但實際仍可獲利約145.7萬元或約25%。

除買賣外，啟德租務市場亦相當活躍。香港置業區域董事胡耀才表示，OASIS KAI TAK第1座低層E室，實用360方呎1房間隔，向西北望地盤景，新近以月租1.53萬元租出，實用呎租42.5元。業主於2018年6月以約912.2萬元一手購入，租金回報約2厘。

HENLEY 1房月租1.5萬 呎租47元

另外，美聯首席高級營業經理黃家樂表示，THE HENLEY I 低座低層A室，實用320方呎，1房間隔，新近獲外區租客以月租1.5萬元「零議價」承租，實用呎租46.9元。業主去年6月以約840.65萬元一手購入，租金回報約2.1厘。

[香港地產]