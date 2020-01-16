觀塘共享工作間租金 較高峰挫七成 theDesk承租1亞太中心1.7萬呎 每呎僅11元

明報記者 甘潔瑩、林尚民

1亞太中心鄰近新地（0016）創紀之城5期（基座商場即為apm），基座租戶以食肆及銀行為主，樓上則為寫字樓。疫下不少企業縮減規模，亦有放棄租用傳統寫字樓，帶動共享工作空間的需求。疫後積極拓展業務的theDesk，最新在觀塘增設據點，租用1亞太中心兩層、約1.73萬方呎的樓面，租期3年，由本月開始至2025年6月。

theDesk創辦人：

最高分成為營業額50%

theDesk聯合創辦人許飈回覆本報查詢時表示，今次租用的1亞太中心，是與大業主合作形式租用，文件顯示的月租約19.05萬元屬底租，公司仍要向業主支付分成租金，分成比例約為營業額五成，但他亦認為，即使要付分成部分，租金仍然「相當抵租」。他又補充，集團過往亦有其他物業是以相同形式與業主合作，未來亦會沿用此方式。

該公司又稱，1亞太中心項目將於本月內開業，內設50個流動工作枱，另會分間52個獨立辦公室，每個可容納1至30人，以「人頭」作設算，每人每月租金由2500元起。據知，項目正招租，該據點中兩個一人辦公室已率先獲承租。

翻查資料，上述樓層原由另一共享工作空間御一空間租用，該公司2018年8月以70.14萬元租用20至22樓、共2.6萬方呎樓面，呎租約27元，以呎租計，theDesk呎租較御一空間低59%，若對比該廈2018年10月，一所食肆以逾41.86萬元、呎租約44元租用中高層全層，其呎租較高峰大跌逾75%。事實上，theDesk自2016年成立，至今在港已有13個共享工作空間，包括金鐘統一中心、尖沙嘴新港中心等指標物業，而鄰近1亞太中心的創紀之城5期寫字樓，亦設Jumpstart商務中心。

仲量聯行：

下半年商廈淨吸納量或改善

另外，仲量聯行昨日表示，今年上半年全港寫字樓錄約125萬方呎淨吸納量，而截至今年6月整體商廈空置率回落至9.4%，租金跌幅在上半年收窄至0.2%。仲量聯行商業部執行董事嚴威程表示，儘管今年寫字樓新供應量將達到500萬方呎的歷來新高，並推高空置率，惟寫字樓市場已漸見復蘇，租戶持續物色寫字樓，預計今年下半年寫字樓淨吸納量將繼續改善。