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經濟
2022年7月13日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
比亞迪大戶轉倉 惹股神沽貨疑雲 股價即日挫逾一成 比亞迪：未見減持信息
淡馬錫中國投資比重大降至22%
港匯再觸7.85 恒指3連跌失50天線
封城憂慮再起 內房股債續跌
未擬重啟鎳亞洲交易時段 LME：須待流動性回復停市前
4新股暗盤齊「潛水」 天齊鋰業每手蝕1460元
I.T網購平台EESE昨突停運 開業近8個月 HKTVmall作技術支援
周大福首季內地同店銷售跌19%
內地新批67遊戲版號 騰訊有份投資公司上榜
減持印度業務一成股權 中電料蝕9.8億
台蘋新買家潘杰賢：轉型後拓東南亞市場
小鵬鵬行完成融資7.8億
日日煮棄美SPAC合併 改赴納斯達克IPO
歐元曾觸1算 20年新低 歐經濟危機加劇 資金避險美匯衝上108
CEO離任 GAP再盈警
阿克曼關閉旗下SPAC
徐風：留意中美小型銀行爆煲會否蔓延
技術取勝：中電信2.8元阻力難突破
劉思明：股神沽比亞迪疑雲 增長股捱沽
周顯：交易所店大欺客
湯文亮：夜半無人「絲語」時
盧楚仁：滯脹嚴重 歐元難翻身
觀塘共享工作間租金 較高峰挫七成 theDesk承租1亞太中心1.7萬呎 每呎僅11元
迷你倉每呎13元租新蒲崗活化工廈
上半年辣稅成交1812宗 涉37億 額量同見新低
NOVO LAND 1A期特色戶213呎起
第一城鍾保羅凶宅樓上單位 480萬沽10年帳賺逾倍
摩根ESG基金攻綠色基建 看好再生能源發展 針對八大投資範疇
技術取勝：中電信2.8元阻力難突破
【明報專訊】比亞迪270元不宜失守（圖）
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