CEO離任 GAP再盈警

【明報專訊】受供應鏈混亂及消費者需求變化等影響，美國服裝零售商GAP（美：GPS）業務反彈乏力。自2020年3月美國新冠疫情惡化以來掌舵GAP的行政總裁Sonia Syngal離任，即時生效。GAP又發盈警，預期第二季收入將錄得「高單位數」的跌幅。由於促銷活動對毛利率產生負面影響，GAP預期次季調整後的營業利潤率為零或負值。GAP早段股價曾跌8%，見52周低位。
百事（PepsiCo）（美：PEP）昨表示，由於消費者購買更多零食和能量飲品等，因此上調全年收入展望，是連續第二季上調預測，不過百事未更新盈利預期。受運費及大宗商品成本上升影響，在截至6月11日的第二財季，百事利潤為14.3億美元，低於去年同期的23.6億美元。為應對成本壓力，該公司表示有時會選擇減少產品分量，而不是加價。百事早段股價微升。
微軟全球裁員1%以內
此外，微軟公布將在全球18萬員工當中，裁員1%以內，諮詢、客戶及合作伴伴解決方案等部門將受到影響。不過微軟表示，仍將招聘其他職位，整體人手並在本財年結束時增加。彭博引述知情人士稱，特斯拉（美：TSLA）競爭對手Rivian（美：RIVN）也計劃裁員數百人，在逾1.4萬員工當中裁員5%，以削減生產以外的職能重複崗位。此前特斯拉亦宣布裁員一成的計劃。