歐元曾觸1算 20年新低 歐經濟危機加劇 資金避險美匯衝上108

美元上漲亦使金價疲弱，現貨金昨曾跌穿每盎司1730美元，跌至去年9月底以來低位。避險資金湧入債市，美國10年期國債孳息率回落至2.9厘水平，而美國兩年期國債孳息率則維持在3厘以上，兩者的孳息率曲線繼續倒掛，倒掛幅度最多曾達12個基點（100基點為1厘），是2007年以來最大，預示經濟下滑的風險增加。美股午夜前窄幅上落。

俄停輸氣 IEA：歐今冬艱難

意大利裕信銀行（意：UCG）的報告指出，聯儲局被認為有較大的加息空間，而歐洲央行及英倫銀行等，因為經濟體較直接受到能源危機影響，可能被迫採取更審慎的策略。

俄羅斯本周初暫停通過北溪1號管道向歐洲輸送天然氣，以進行為期10天的夏季維護。該管道是歐洲最大的天然氣進口基礎設施，市場關注暫停供氣措施會否演變為永久停供，使正在儲存天然氣為冬季作準備的歐洲陷入危機。國際能源署（IEA）警告，今年冬季歐洲將非常艱難，並可能對全球經濟產生嚴重影響。

歐元短倉一周增7.7億美元

經濟前景不明，外界懷疑歐洲央行能否以適當力度加息遏抑通脹，而不會打擊疲弱的經濟。沽空歐元成華爾街熱門的交易之一。加拿大豐業銀行（加：BNS）策略師稱，與其他主要貨幣相比，歐元倉位的一周變化最大，淨短倉增加了7.69億美元，總額達22億美元，是去年11月底以來最高。花旗（美：C）建議將歐元兌美元的看跌期權定價於0.95。不過Jefferies外匯策略師Brad Bechtel指出，多個技術指標顯示，歐元兌美元處於超賣，跌至1算後可能會有獲利盤湧現，並出現短期反彈。

摩根士丹利（美：MS）的分析指出，歐元疲軟可能有助提振歐洲企業次季業績。歐元兌美元一年前仍高於1.2水平，企業將利潤換算成歐元應有頗大提振作用，抵消目前的一些負面因素。

歐企季績料受惠匯價疲弱

除歐元偏軟，日圓兌美元近期也跌至24年低位。美國財長耶倫此前與日本財相鈴木俊一會談，雙方認為匯率動盪會構成風險，並表示會進行適當的磋商和合作。

（綜合報道）

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