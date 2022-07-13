小鵬鵬行完成融資7.8億

料兩年內推智能仿生機器人

成立於2016年的小鵬鵬行，去年曾推出四腳機器人「機器人獨角獸」，聲稱是「全球首款可騎乘智慧機器馬」。事實上，小鵬並非唯一一家進軍機器人領域的電動汽車廠，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）正研究一款人形機器人「Optimus」，首席執行官馬斯克（Elon Musk）預告將於今年9月底舉行的第二屆AI日上面世。

翻查資料，小鵬系內還有一家飛行汽車企業「小鵬匯天」，去年完成逾5億美元（逾39億港元）的A輪融資，由IDG資本、五源資本（前稱晨興資本）及小鵬汽車領投。小鵬昨收跌3.9%，報113.4元。

連連數字擬集資逾17億 明年港IPO

另彭博昨引述消息報道，阿里巴巴（9988）系內螞蟻集團的競爭對手「連連數字」，計劃集資最多2.23億美元（約17.4億港元），相當於以30億美元（約234億港元）估值進行IPO前融資，最快可能明年在香港進行IPO。據報，連連數字正跟中金公司合作安排這輪融資。阿里巴巴昨收報107.8元，跌5.4%。