減持印度業務一成股權 中電料蝕9.8億

中電不再將AE綜合入帳

中電較早前已發盈警，料澳洲EnergyAustralia今年首5個月錄得不利的公平值變動並預計錄稅後虧損72億元，並估計令其出現綜合營運虧損36億元。但由於減持AE最後於今年11月12日或其他日子完成交易，因此不至加劇中電上半年度的虧損。

中電自2018年將AE的40%股權轉讓予CDPQ，套現29.03億元，連同今次交易，其自減持印度業務共套現35.56億元。該集團解釋，今次交易為進一步加強策略合作伙伴關係，以雙方各佔印度業務五成權益的安排，將更能反映共同的策略方針和承諾，AE的策略會更清晰、更專注地投資於推動減碳及能源轉型的業務，尤其是投資和開發潔淨能源及輸電項目。中電歡迎CDPQ增持AE，首席執行官藍凌志稱，是次交易能創造一個更強大平台以把握零碳基礎設施項目的投資機會。

轉讓予合作伙伴加拿大CDPQ

CDPQ執行副總裁及基礎設施業務總監Emmanuel Jaclot稱，他們一直與中電共同努力，把AE轉型，並按明確計劃加強發展可再生能源。AE常務董事苗瑞榮表示，會繼續致力拓展低碳業務的投資，包括可再生能源項目、輸配電等非發電業務。

截至2021年度AE稅後溢利達3.34億元，今年3月底止首季稅後溢利1.3億元，淨資產達80.62億元。雖然AE近年連年有利可圖，但中電的海外電力業務表現長期因應澳洲業務表現大幅波動而受影響，此前更盛傳該集團擬售澳洲業務。