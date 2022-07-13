內地新批67遊戲版號 騰訊有份投資公司上榜

【明報專訊】國家新聞出版署昨晚發布7月國產網絡遊戲審批信息，共有67款遊戲獲批，包括由騰訊（0700）有份投資的公司互愛互動推出的「未來足球」，以及抖音（TikTok）母企字節跳動關聯公司林子互娛科技運營的「晶核」等。不過，網易（9999）、嗶哩嗶哩 （9626）、快手（1024）等大公司繼續落空。
網易嗶哩嗶哩快手均落空
經過8個月的「遊戲寒冬」，內地自今年4月起重批遊戲版號，至今已批出3批新遊戲版號，累批172款遊戲。資料顯示，今次獲批的遊戲公司以A股為主，獲批遊戲包括由游族網絡（滬：002174）推出的「戰火與永恒」，由中青寶（深：300052）推出的「明日戰姬」，以及由湯姆貓（深：300459）旗下哲信信息推出的「飛躍的旅行者」。
創夢天地「永恒輪迴：無限」獲批
由「賭王公子」何猷君任首席營銷官（CMO）的創夢天地（1119）在今年6月「落榜」後，今次亦重新上榜，獲批出版「永恒輪迴：無限」。其他與在港上市公司有關的遊戲，包括中國移動（0941）系內咪咕互娛推出的「克瑞因的紛爭」，以及金山軟件（3888）系內西山居推出的「雙相」等。
在港上市的手遊股昨天走弱，嗶哩嗶哩和創夢天地均跌4.4%，快手跌2.1%，騰訊收跌1.3%至337.8元，網易收跌1%。