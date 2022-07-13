淡馬錫中國投資比重大降至22%

基金預計，今年投資速度將放緩，基於全球經濟脆弱，但表示仍會繼續投資中國科技，例如人工智能和深度技術領域等。

去年基金回報由25％跌至6％

截至今年3月底止年度，淡馬錫的基金回報僅為5.81%，較對上一年的24.53%回報，減少近19個百分點，10年期及20年期回報分別為7%及8%。投資組合總值約4030億坡元（約2.25萬億港元），再創歷史新高。基金表示，去年回報主要源自未上市企業及新加坡企業估值增長，當中未上市企業在投資組合中的比重達52%，按年增加7個百分點。

去年中國股市表現不佳，期內主要股票指數下跌逾一成。淡馬錫亦削減於中國的投資比重，較前一年佔比27%下調至22%，是自2013年以來的新低。

於過往3年，中國是組合中投資比重最大的地區，今年則由新加坡取代，佔比27%。整個亞洲地區的投資佔63%，美國佔21%。

稱仍是中國淨投資者 未有走資

淡馬錫表示，中國投資佔比減少是由於市場下跌。受內地監管打擊及疫情影響，其阿里巴巴（9988）及滴滴出行等企業的持股，估值均大幅下降；期內投資仍錄增長，則是由於新加坡股市上漲抵消了中國股市跌幅。不過，基金仍然是中國的淨投資者，未有走資。基金預計，中國今年經濟增長難以實現5.5%的官方目標，但依然看好在中國的投資，認為中國是「重要」的市場，並會繼續投資中國科技，包括發掘人工智能、城市基建及半導體等投資機會。

市場憂慮經濟衰退，淡馬錫表示，由於金融市場波動和地緣政治不確定，2023年美國出現衰退風險已上升，因此對前景謹慎，預計市場可能進一步下跌。淡馬錫將放慢投資，並採取謹慎態度。