都大研究：疫下居二價跌一成 私樓價反升

私樓價最多升2.7%

研究團隊由都大人文社會科學院院長鄺志良帶領。數據顯示，資助房屋和私宅價格走勢過去均一直攀升，而資助房屋價格升幅比私人市場更為顯著。不過團隊是次分析了居二市場自2020年1月至2022年5月、即新冠病毒殺入本港後的成交及價格變化，發現自2020年疫情開始起資助房屋的價格走勢轉弱，下跌幅度近一成，相反同期私樓價格上升約0.5%至2.7%。

籲毋須過分規管居二價格

該研究指出，價格差異主要有3個原因，一是過往10年居屋升幅較大，變相令實際折讓減少，適逢整體樓市走勢放緩，流動性較低的居二市場吸引力減少；二是近年一手新居屋的折扣率高，令居二市場價格相對昂貴。同時，新居屋供應量上升令綠表和白表人士對居二市場持觀望態度；三是經濟環境因素影響。據政府統計處資料顯示，疫情對個別行業，如建造業、零售業及製造業等，以及基層及中層家庭收入影響較大，減低居二市場潛在買家的入市意欲。該研究認為，居二市場價格調整反映市場供求結果，建議毋須過分規管。此外，政府長遠為業主提供更多按揭的選擇，將有利於活化居屋市場的成交及其穩定發展。