恒地大坑新村舊樓批強拍 底價5.9億

未收購物業由「大坑舖王」持有

資料顯示，恒地早在2020年就大坑新村街23至24號向土地審裁處入紙申請強拍，當時恒地已持有新村街23號的全數業權，24號舊樓則尚有1個地舖未能成功收購，而新村街23至24號估值約4956萬元。

最新資料則顯示，恒地今年5月向土地審裁處建議，加入已收購的17、17A、18、19、21、22、25號項目一併進行，並獲土地審裁處批出，底價達5.887億元。

新村街重建後料總樓面逾4萬方呎

翻查資料，新村街17至25號的地盤面積約4497方呎，預計重建後總樓面約40,473方呎，即每方呎樓面地價約1.45萬元。

事實上，在上述項目中，恒地未成功收購之舖位，由嘉賢投資有限公司持有，公司董事為「大坑舖王」周炳權等，據悉周氏在區內持有多個舖位。資料顯示，周氏上月就以4918萬元購入灣仔駱克道175至191號京城大廈地下2號舖，該舖面積約1100方呎，呎價約4.47萬元，據悉，舖位現時租金約19萬元，租金回報約4.6厘。原業主1978年僅以91萬元購入，持貨44年，帳面獲利4827萬元，賺幅53倍。