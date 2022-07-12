市建局西營盤項目 僅收9標書

測量師料與觀望降強拍門檻有關

上述項目地盤面積約1.16萬方呎，預計最高可建樓面約9.48萬方呎，項目昨日截標，最終接獲9份標書，入標發展商包括長實（1113）、新地（0016）、新世界（0017）、會德豐、鷹君（0041）、信置（0083）、遠展（0035）等。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，上月中截標的皇后大道東官地，與今次崇慶里/桂香街項目同屬港島市區地，規模適中，但前者當時共收21份標書，今次卻只有9份標書，反應令人失望，估計與發展商觀望快將降低強拍門檻有關，等待機會在上環和西環作私人併購。

綜合業界估計，項目估值約12.8億至16.1億元，每方呎樓面地價約1.35萬至1.7萬元。

最高估值逾16億 每呎約1.7萬

美聯測量師行董事林子彬表示，項目鄰近港鐵站，而港島市區地供應較罕有，加上發展規模適中，故有多家大型及中小型發展商參與入標，入標反應尚算理想，若以每方呎樓面地價1.5萬元計，項目估值約14.21億元。

資料顯示，項目5月份截收意向書時，共接獲34份意向書，而據悉，發展商須以「一口價」形式決定，價高者得，當中住宅部分的銷售收益逾30億元，須向市建局分紅，最高分紅比例為50%，若按照項目總樓面約9.48萬方呎計，相當於每呎售價逾3.16萬元才開始要分紅。

市建局逾億購馬亞木旺角舖

另外，市建局高價收購，帶挈投資者獲利。資料顯示，旺角奶路臣街樂園大廈地下2B及3至7號舖 ，總面積約4500方呎，上月獲市建局以約1.081億元收購，呎價約2.4萬元，原業主為「小巴大王」馬亞木，於2001年以1280萬元購入有關舖位，帳面獲利9530萬元，賺幅7倍多。