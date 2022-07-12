土耳其「稀土大國」幾分真？

傳聞儲量冠全球「水分」多

話說《土耳其日報》等土耳其媒體在7月初報道，土耳其的能源和自然資源部近日在其官方網站上宣布，在該國西北部的埃斯基謝希爾省（Eskisehir Province）的貝伊利科瓦（Beylikova）地區發現了大型稀土礦牀。土耳其能源和自然資源部長法提赫聲稱，鑽探工作早在2011年就開始，經過對採集的樣品充分分析之後，發現該礦牀的儲量多達大約6.94億噸稀土元素。

法提赫還表示，土耳其國有礦業和化工公司Eti Maden將會在年內於該地區興建一間試驗工廠，屆時該地區每年將可以處理57萬噸稀土礦石。試驗工廠的生產結果將會在一年內分析，完成分析後，將會迅速開始興建正式的生產設施。礦石加工之後，每年將可獲得1萬噸的稀土氧化物。

土耳其媒體的報道又表示，6.94億噸的稀土元素儲量足可以滿足全球1000年的使用需求，並令該國一躍成為全球排名第二的稀土大國，僅次於中國大陸云云。報道又引述土耳其礦業及金屬出口商聯合會成員梅京．切金奇分析，稱開採稀土礦牀除了可以為該國創造職位和經濟收益之外，更會令土耳其躋身世界先進國家的行列。這報道被不少外國和內地媒體引述，更有部分西方媒體認為土耳其這次發現的稀土資源，將會對中國大陸的稀土大國地位造成衝擊。

或將礦石儲量當氧化物儲量

然而，細心分析之後，卻發現報道內的幾個數據非常矛盾。首先，報道聲稱該礦牀的儲量多達大約6.94億噸稀土元素，就極不可能。相信是有土耳其媒體或政府官員混淆了稀土元素、稀土氧化物和稀土礦石三者。據悉，每噸稀土礦石其實只能夠開採出10至20公斤的稀土氧化物，即是大約1%至2%。若再提煉至高純度的稀土元素，更只有大約1至4公斤。

一般來說，業者在比較不同國家的數據時，會較多使用稀土氧化物（REO）作為指標。例如，美國內政部地質調查局（USGS）的2021年數據，就指全球已探明的稀土氧化物資源儲量約為1.2億噸，其中以中國大陸的儲量最多，大約為4400萬噸。

單是全球已探明的稀土氧化物儲量只有大約1.2億噸，已足以推翻土耳其上述礦牀的儲量多達大約6.94億噸稀土元素的說法。就算是6.94億噸稀土氧化物，也極不可能，因為這相當於之前全球已探明的稀土氧化物儲量的5.78倍。

有專家稱，以現時的勘探技術是不可能在一個地方找到這麼大量的稀土氧化物。况且，若土耳其真有6.94億噸稀土元素或稀土氧化物，就比全球其他國家的總和還要多，不只是全球排名第二。因此，報道提及的6.94億噸，很可能只是稀土礦石的儲量。若以6.94億噸的稀土礦石儲量來說，這大約相當於694萬至1388萬噸稀土氧化物儲量，即是相當於之前全球已探明的稀土氧化物儲量的5.78%至11.56%，這還有些可能。

供千年使用之說 料僅指開採時間

報道亦曾提及該地區每年將可以開採和處理57萬噸稀土礦石，若以6.94億噸的稀土礦石儲量來說，將可以開採1000年以上。因此，相信1000年只是該礦牀的開採時間，而非滿足全球使用量的時間。

此外，報道亦沒有提及有關稀土礦是否容易開採，開採成本是高還是低，以及土耳其是否需要從其他國家引入稀土的開採、加工和提純技術等。但報道有提及在該礦牀只發現17種稀土元素當中的10種。筆者估計，這應該還是以較常見的輕稀土為主，未必有較罕有的重稀土。事實上，土耳其是一個面面俱圓的國家，擅長周旋於不同陣營和大國之間，為該國爭取最大的國家利益。例如，土耳其雖然沒有官方的國教，但大約83%的人口都信奉伊斯蘭教，信奉基督教的人口只有大約2%，但土耳其卻是北約組織的成員國。

另一方面，土耳其除了向歐美購買武器之外，也曾從中國大陸引入地對地火箭炮的技術，又會向俄羅斯採購地對空導彈。在俄羅斯入侵烏克蘭事件上，它也有別於英、法、德等對烏克蘭大力軍援，甚至極力避免公開批評俄羅斯。

在瑞典和芬蘭申請加入北約一事上，土耳其也是先反對，然後趁機提出，要兩國將庫爾德人分離組織列為恐佈組織，並引導流亡兩國的有關組織成員回土耳其受審，才會支持，充分顯示出其政治手法高超。筆者認為，若鑽探工作早在2011年就開始，土耳其上述礦牀真的發現稀土資源，也是有可能的。而現時備受高通脹困擾的土耳其，也會很戰略地運用這一點，來爭取其最大利益。只不過，有關儲量數據就必須修正。

明報記者 薛偉傑

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