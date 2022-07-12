梁天卓：與子女一起閱讀 小孩更易養成讀書習慣

Children growing up in homes with many books get 3 years more schooling than children from bookless homes, independent of the parents' education, occupation and class.

會買書父母 教育程度或較高

驟眼看來，這是對所有父母的好消息：買幾十甚至幾百本書放在家中，子女就會自動拿書來看，然後學業就會自然進步，這不是天下所有父母都夢寐以求嗎？不過，對經濟學和統計學稍有認識的都會知道，簡單地比較藏書量多與藏書量少的家庭子女將來教育程度，並不能估算出兩者的因果關係，因為前者與後者很可能並不是同一類父母，會買書的父母很可能教育程度較高，亦很可能更願意花時間在子女教育，所以剛才的研究結果反映的可能是這些額外因素的影響。

利用迴歸分析，我們要撇除部分額外因素並不難，例如剛才的研究其實已撇除了父母教育程度、職業等因素，不過並沒有將父母花在子女身上的時間控制在內。不難想像，父母花在子女身上的時間愈多，子女將來的成長就會愈順利。事實上，兩位勞工經濟者在一篇題為"How the Allocation of Children's Time Affects Cognitive and Noncognitive Development"的文章指出，父母多花時間與子女參與教育性質的活動能增強子女的認知技能：

Our results suggest that time spent in educational activities, particularly with parents, is the most productive input for cognitive skill development.

經常往圖書館借書 習慣書不離手

所以，不斷買書之外，父母很可能還需要多花時間與子女一起閱讀，才能讓他們養成讀書習慣。不要誤會，我並不是說買書沒有用。事實上，在大兒子出世後我亦特意將辦公室裏的部分書籍移到家中，希望他能夠沾染一點「書卷味」，另外我們經常帶他到附近圖書館借書（這邊圖書館的借書上限接近100本，而且過期還書並沒有罰款），加上幾年前他還未能認字時每晚和他講故事，他現在基本上無論任何時候都已是書不離手。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

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[梁天卓 經濟學爸]