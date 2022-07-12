執政黨勝選 日圓再貶 選舉視為幣策公投 兌港元曾穿5.7算

市場等待周三公布的美國6月消費者物價指數（CPI），預期按年升幅達8.8%，續創逾40年新高。美國10年期國債孳息率昨晚回落至3厘以下，略低於兩年期國債孳息率，兩者繼續倒掛。銀行股業績期本周開鑼。

根據FactSet數據，標普500指數企業在次季的收益將按年增長4.3%，將會是2020年第四季以來最低的增長。美股三大指數早段下滑，標普500指數跌近1%，納指跌逾1%。

黑田：不猶豫更寬鬆 刺激經濟

索尼金融分析師Juntaro Morimoto稱，日本參議院的選舉結果反映公眾對首相岸田文雄的支持，並表明通脹問題對日本民眾來說，並不像海外般嚴重，這使岸田更容易維持當前的寬鬆貨幣政策。日本央行行長黑田東彥昨亦表示，在必要時將毫不猶豫採取進一步的寬鬆措施提振經濟，重申長期利率目標將維持「在當前或更低水平」。黑田稱，日本央行正密切關注貨幣走勢可能對經濟產生的影響，並警告由於商品價格上漲，經濟前景存在「相當大的不確定」。

岸田：撥3142億應對通脹

岸田文雄昨表示，希望從現有預算撥出5.5萬億日圓（約3142億港元）來應對物價飈升。他說，若需要對經濟提供更多幫助，將制定額外的刺激計劃及額外預算。潛在的刺激措施規模，將反映岸田對堅持安倍經濟學，又或開闢新路徑的決心。

日本政府現有的通脹援助措施，包括燃料補助。這些措施助日本央行維持導致日圓疲軟的低利率政策。選舉結果加上日本政府及央行對刺激措施的表態，令調整寬鬆政策的預期暫時落空，加劇了日圓跌勢。今年以來，日圓兌美元跌超過16%。經濟學家預計，日本任何政策變化都將緩慢進行。黑田將於明年4月結束央行行長任期，屆時岸田將任命新行長。

高盛日本首席經濟學家Naohiko Baba指出，在經濟尚未恢復到新冠疫情爆發前的水平，而全球經濟面臨愈來愈大的衰退風險，日本改變貨幣政策會有風險。岸田爭取更公平分配收入，使經濟增長更可持續發展，但其提高工資的呼籲尚未引發重大改變，其「新資本主義」的願景仍需更詳細的內容。

（綜合報道）

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