復朗：保留品牌「歐洲DNA」 目標全球逾200店

預計年底前紐交所掛牌

復朗今年3月宣布與春華資本旗下SPAC合併，昨向美證交會以F-4表格形式提交登記聲明，合併後股票代碼為「LANV」。程雲表示，部分集資所得用於未來收購需要，會優先考慮正發展電商平台的消費品牌，尤其是手袋、皮具等產品種類。此外，程雲稱目前集團業務的覆蓋範圍不夠廣泛，會循序漸進發展主要市場，透露下半年會在東京開第一家旗艦店，亦正商討進軍新加坡的機會，計劃2025年前於全球開設逾200家分店。

復朗去年全年收入按年增長52%至3.39億歐元，經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）虧損較去年同期收窄33%，集團稱有信心在2024年前實現經調整EBITDA盈利。此外，集團主要時裝品牌Lanvin全球銷售額增逾一倍，其中北美及大中華區分別增長2.5倍及1.3倍，電商銷售額亦大增4倍。程雲稱，集團主要客戶年齡層由以往的40至50歲，大幅降到25至50歲，未來會加強攻佔年輕人市場，擬推出更多戶外運動服裝及用品，如滑板鞋、瑜伽服等，迎合年輕人需求。