封賭場一周 濠賭股插水

金沙挫逾8%最傷 澳博債價受壓

澳門政府公布進入「相對靜止狀態」，全澳所有賭場停業7天，即賭股收入要「清零」一星期，觸發賭股股價「插水」。當中金沙股價跌幅最大，跌8.2%；新濠國際（0200）次之，亦跌7.1%；其他濠賭股股價下跌4.9%至6.7%不等（見表）。債券方面，澳博2026年到期而年息達4.5厘的債券亦跌近3%。

摩根大通發表報告表示，濠賭股在過去3個星期原本無甚生意，所以就算當局再封賭場，對市場的期望所構成的影響只帶來邊際性作用，無庸置疑的是，他們需要在為濠賭股估值時，7、8月份的賭收基本上可假設欠奉，而值得重新檢視的是該等股份的流動性。

摩通初步預料，手頭頭寸最少的澳博、金沙，仍可用僅餘的資金守9個月，但倘扣除重新競投賭牌需要投入的50億澳門元股本後，兩公司的頭寸分別只夠「燒錢」1個月及6個月。可幸的是，兩公司的母公司均願意作財務支持，因此暫時影響不大，但該行仍認為，澳博情况令人擔心，甚至指就算澳博母公司願意授出貸款，提供的周轉空間不多。花旗則認為，短期內受封場消息影響，賭股調整難免，但是提供增持機會。

金沙獲母10億美元貸款支持

金沙昨日收市後公布，其母公司拉斯維加斯金沙集團，將向其提供10億美元5年期次級無抵押定期貸款，若按現金付息，年息為5厘；或選擇以未償付本金加6厘，之後按年利率5厘付息。貸款所得，用作營運資金及一般企業用途。這是繼澳博、永利（1128）之後，另一獲母公司提供財務支持的賭股。金沙稱是次貸款協議突顯母公司對澳門的長期增長潛力充滿信心，獲取貸款可讓其進一步增強資產負債表及流動資金，並認為貸款協議的條款公平合理。