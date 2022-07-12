壞消息頻現 內房物管爆小股災 海內外基金撤離 分析：需更強力政策支援

明報記者 方楚茵

內地及澳門疫情再起，加上美國激進加息步伐可能持續，港股昨日全日受壓，最多曾跌逾700點，一度跌穿21,000點水平；全日收市報21,124點，跌601點或2.8%，成交金額約1200億元。

恒大地產境內債延期被拒

內房昨接二連三出現負面消息，包括中國恒大（3333）旗下恒大地產為境內債「20恒大01」第二次提出延期半年被拒；深交所因應恒生綜合指數調整，昨將8隻內房物管股剔出港股通標的名單，當中包括融創中國（1918）、中國恒大、恒大物業（6666）、中國奧園（3883）等（見表）。

8內房物管股剔出港股通

鄭懷武相信市場已消化指數調整消息，部分基金更早已計劃撤出內房相關板塊，據他了解，部分基金早於6月底前已撤出，一部分則按市況陸續撤離，料整個過程或長達一至兩個月，內房將持續受壓。

除了股價，近期內房債價大跌，即使部分有國企背景的如遠洋（3377）、綠城中國（3900），甚至信用較佳的旭輝集團（0884）等債價亦急跌，碧桂園旗下境內債「20碧地04」昨更曾跌近四成停牌，相信與市場憂慮未來償債能力有關。

碧桂園境內債跌四成停牌

鄭懷武指出，今年6至8月是內房償債另一高峰，有多達數百億元境內外債務須償還。即使內房目前政策風險下降，惟基金仍寧願將資金轉向防守性較高行業；加上市場預期內房上半年業績可能跌四至五成，以及僅餘少數股份仍有派息能力下，令股份進一步受壓。

事實上，即使此前市場預期放寬預售資金監督管理額度中長線有利內房，但當企業實際賣樓收入持續低迷，所能提取的資金亦相應減少。鄭懷武認為在資金流偏緊下，再「少一百幾十億」的短線影響更大，目前除非國家推出一些超預期的大型刺激政策「快刀斬亂麻」，像由國開行出頭協助部分內房融資，或促進一些市場行為，否則一般商業銀行不太願冒險借貸給有風險的內房。