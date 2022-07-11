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牽晴間均呎升5%至近1.47萬

【明報專訊】受美國加息、本地疫情影響，二手成交市况亦受影響，當中粉嶺牽晴間6月成交量一度回落至個位數字，較5月錄約18宗減少五成，惟踏入下半年後，市况有回升迹象；綜合市場資訊，牽晴間於7月份首6天，已錄得約4宗成交，對比6月首星期沒有成交，交投表現明顯好轉。代理估計，牽晴間平均實呎升5％，將維持在1.48萬元水平。

明報記者 何嘉慧

綜合市場資訊，粉嶺牽晴間現時約有80個放盤，以兩房戶為主，叫價由540萬元起。

中原地產分行區域營業經理區國健表示，牽晴間新近錄得5座高層A室易手，屬實用面積384方呎2房戶，議價後以573.8萬元售出，實呎14943元；原業主於2006年以124.5萬元購入單位，持貨16年，帳面獲利449.3萬元，單位期內升值約3.6倍。

區續稱，雖然有部分要移民的業主需要減價沽貨，但粉嶺區內二手市場尚算平穩，未受新盤太大影響，預料下半年成交量將回升，平均成交實呎亦隨之增加。

第一城3房628萬易手 呎價近1.4萬

另沙田第一城日前錄得7月份開齋成交，中原地產區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城16座低層A室，屬實用面積451方呎3房戶，議價後以628萬元沽出，實呎13925元；原業主2011年以318萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利約310萬元，單位期內升值約97%。

市區大型屋苑方面，美聯物業高級分區營業經理陳彪表示，港島東指標屋苑太古城，新近錄景天閣中層B室易手，實用面積649方呎，為3房連套房間隔，單位位處商場上蓋、望內園泳池景，屬屋苑較優質放盤，議價後以約1400萬元成交、實呎21572元；原業主1997年3月以約568萬元購入，持貨25年，帳面獲利約832萬元，物業期內升值約1.5倍。

淘大2房625萬沽 17年升值3倍

另個別二手屋苑雖然錄得低價成交，但業主仍能獲利的個案。利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，九龍灣淘大花園R座低層5室，實用面積450方呎2房間隔，原業主今年初以760萬元放盤，近月多次減價，最終累減135萬元約18%，以625萬元售出、實呎13889元，成交價較銀行估價低約一成，惟原業主於2005年以約141萬元購入，持貨17年，帳面仍獲利484萬元或3.4倍。

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