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香港地產

海防道地舖叫租20萬 較高峰跌八成

【明報專訊】近兩年半來，本港新冠疫情反覆；而今年初第五波疫情大爆發、4月開始紓緩，至近日確診數字又再調頭回升，使零售商舖市道再見暗湧。有租客去年以月租20萬元進駐尖沙嘴海防道地舖後僅1年多，已提早棄租離場。據了解，業主最新以月租20萬元放租，雖然與一年前租金相同，但就較高峰期大跌八成。

去年酒舖租用 提早退場

上述舖位為海防道31號地舖，是途人由尖沙嘴港鐵站前往海港城的主要途徑之一。該店舖面積約890方呎，資料顯示，該舖原於去年5月由售賣酒類的店舖租用，首兩年月租20萬元、第三年月租則為23萬元，以首兩年租金計，呎租約225元。

不過，該酒舖本月初已結業，即較3年租約期，提早近2年退場。資料顯示，租戶已向業主方面賠償10萬元。而據代理消息，該舖現再度以月租20萬元放租，租約期為1年或以上。

可留意是，雖然有關商舖的最新叫租，與去年簽訂之租約相同，但若翻查過往歷史，該商舖早於1997年起由甜品店許留山租用，至2013年由二手名牌手袋店米蘭站以99萬元高價搶租。至2015年舖市高峰期，更加租至102萬元，換言之，若以最新放租租金計，租金水平較高峰期大跌82萬元或八成。至於該舖再對上一手租客，為售賣影音產品的節拍鐳射影視快線於2020年中以短租形式租用，每月10萬元。

盛滙基金3300萬購元朗舖 回報料4厘

另盛滙商舖基金創辦人李根興表示，基金以3300萬元買入元朗鳳攸南街3號好順景大廈18號舖，面積約1000方呎（連露天牌照範圍）；據悉前租客是中式餐廳，新租客則為西餐廳，租金由9萬元升至11萬元，升幅逾兩成，料獲4厘租金回報率；以原業主2008年購入價150萬元計，帳面賺3150萬元或21倍。

李根興預期，下半年民生商舖售價料升5%至10%，核心區舖位升10%至15%；租金方面，核心區可回升5%至10%，民生區升3%至5%。

相關字詞﹕尖沙嘴 減租 海防道

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