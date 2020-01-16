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本月新盤或2000宗成交 14月新高 凱柏峰II首天收700票 超額4倍

【明報專訊】信置（0083）和嘉華（0173）等合作將軍澳日出康城凱柏峰I熱賣，加上佳寧娜（0126）旗下深水埗單幢盤佳悅展開首輪銷售，帶動7月首10日整體一手成交增至約330宗，較上月同期290宗增逾一成。隨着日前突擊開價的凱柏峰II即將上載銷售安排敲定首輪銷售日期，以及新地（0016）屯門兆康大盤NOVO LAND第1A期摩拳擦掌部署出擊，市場估計7月總體一手成交最多達2000宗，除按月增逾五成外，亦有機會創去年5月錄約2150宗一手成交後，14個月來新高。

明報記者 林可為

樓花期約29個月的凱柏峰II，日前突擊開價後，昨日起接受認購登記，市場消息指收約700張入票，以首推138伙計超額4倍，料不乏凱柏峰I向隅客重新入票。凱柏峰I上月底推售時，首日收逾1200張入票。信置執行董事田兆源重申，是次仍屬「繼續開心價」，首批138伙折實均呎18,378元，提價0.5%至1%。他續稱，由於有不少凱柏峰I向隅買家，銷售安排會盡快公布。

信置：凱柏峰II較1期提價最多1%

凱柏峰II首推138伙標準戶，維持最高16%直減折扣，包括1房戶28伙、2房戶101伙、3房戶9伙。入場費最低為第2A座10樓D室，屬實用面積339方呎1房戶，折實價636.88萬元，折實呎價1.87萬元。

事實上，市場日內不乏其他焦點大盤登場，其中新地屯門NOVO LAND第1A期，料日內公布樓書及開放示範單位，不排除隨即開價。樓花期約1年的NOVO LAND第1A期共824伙，戶型涵蓋開放式至4房，開放式至兩房戶佔逾80%，預計首推不少於165伙。新地更預告將推出突破式付款方法。

大手客1300萬購深水埗佳悅3伙

換言之，凱柏峰II與NOVO LAND第1A期，兩大新盤有機會短兵相接。

至於佳寧娜旗下樓花期約1年半的深水埗佳悅，昨首輪推售50伙，沽出約20伙，其中一組買家斥逾1300萬元，購入3伙開放式及1房戶擬作長線投資。佳悅首推50伙開放式及1房戶，實用面積199至289方呎，折實均呎19,493元。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，短期內仍有多個新盤列隊登場，料本月整體一手成交有機會達1500至2000宗；若相對6月全月錄約1300宗，按月最多增逾五成。

柏傲莊I連平台特色戶撻大訂

另本報統計7月迄今主要新盤錄約5宗取消交易或撻訂，其中新世界（0017）大圍站柏傲莊I新錄一宗撻大訂，為第3B座7樓實用面積702方呎連平台C室特色戶，去年6月以1758.5萬元售、實呎2.5萬元，買家原已簽署正式合約，但新近撻大訂，料遭沒收10%訂金，約176萬元。

相關字詞﹕柏傲莊I 佳悅 會德豐 新地 NOVO LAND第1A期 嘉華 信置 凱柏峰

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