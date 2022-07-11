馬泰陽：新盤貼市價開釋放購買力

另外，有逾六成受訪者認為未來12個月樓價會下跌，當中有約24.1%受訪者認為樓價會跌5%至10%；約19.7%受訪者認為會跌約5%內。不過，亦有約20.2%的受訪者預期樓價會持續平穩。

現時發展商開盤均以貼市價開賣，同時，受惠東鐵延線通車，本港鐵路發展進一步完善，多個鐵路盤或在下半年出擊。隨着疫情逐漸受控，發展商密鑼緊鼓推盤，相信鐵路效應將有推動物業交投，釋出市場更多購買力，預料第三及四季新盤市場將持續熾熱，帶動下半年新盤銷售量有望達1.05萬伙，較上半年急增近1.2倍。

二手市場方面，土地註冊處資料顯示，「波叔Plan」推出後4個月，即今年3月至6月，當中逾1000萬元至2000萬元的二手註冊量較推出前4個月升45.4%，升幅最為顯著；料「波叔Plan」將持續激活換樓鏈。

雖然市場上預料美國聯儲局將會再次加息0.5厘至0.75厘，同時亦估計本港下半年開始跟隨加息，不過，倘若本港加息幅度循序漸進，預料對樓市影響有限，樓整體市况繼續靠穩向好，下半年有望延續次季旺勢，並預料下半年的二手住宅註冊量將增加至約3萬宗水平，預料全年樓價仍有望升5%內。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]