布少明：一手旺租金升 樓市料穩

事實上，近期新盤熱銷，促使發展商「打鐵趁熱」加快申請預售樓花同意書以補充「貨源」，此舉有助發展商保持一手「貨如輪轉」，保持新盤「熱度」及帶動整體交投氣氛。

資料顯示，6月份共有7個項目獲批預售，合共涉及4611個單位，按月勁升逾1倍，並創43個月新高；至於新申請預售方面，6月份共有兩個項目新申請，共涉及695個單位，帶動今年上半年新申請預售樓花單位錄約1.38萬伙，創近19年半次高。筆者認為全月一手成交量可望達約2000宗，加上二手因部分業主願意擴大議幅，料有利二手交投回穩。

一手暢旺以外，另一個不可忽略的是租務市場。暑期向來是租賃市場傳統旺季，隨着防疫措施放寬，今年本港租市亦見偷步轉旺的迹象。有前線同事反映個別地區不乏內地生搶先租樓，租金亦見止跌回穩，同樣為樓市注入上升動力。據美聯「租金走勢圖」顯示，5月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租按月微升0.1%。

租金回勇帶來兩個啟示。首先對手持足夠現金、想等待樓市回調才入市租樓者而言，租金呈持續回升之勢，或令部分租客轉租為買，增加置業需求，亦間接帶動二手交投。同時，租金穩升，以投資者及用家角度，租金回報變得相對穩定，無論投資或自住將更具吸引力，亦可達抗通脹之效。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]