廖偉強：下半年樓市將會不一樣

可惜事與願違，今年初爆發第五波疫情，前所未有的確診數字出現，很多的經濟活動差不多在首4個月完全停頓，新盤市場在第一季錄得的數字相信是歷史低位。筆者相信上半年對很多做生意的老闆來說，是相當頭痛的，地產代理的生意更加是「一潭死水」。但筆者始終認為，上半年與下半年的經濟及樓市將會不一樣。

新一屆特區政府已經上場，一番新景象將會出現。今屆的特首是紀律部隊出身，相信執行力會很強，決策亦會很快，再加上新班子的配合，就可以事半功倍；加上今次國家領導人習主席親臨香港，為香港的五十年不變親述立場，相信會為香港人打下一支強心針。筆者相信，下半年的經濟及樓市會重新出發，明天會更好！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]