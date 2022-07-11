經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：美經濟轉弱 料通脹加息放緩

【明報專訊】通脹強勁期間，近期響起美國大企業裁員之聲，樓市轉靜，摩根大通日前解僱數百名與按揭業務相關僱員；電動車生產商特斯拉（Tesla）美國內華達州工廠逾500名員工被解僱。反映美國經濟似成強弩之末，通脹及加息可能減慢。

聯儲局接連加息之後，美國樓市成交轉趨淡靜，按揭業務表現疲弱。摩通裁員1000人，其中半數將轉移至其他部門工作。此外，樓按中介公司包括 Compass Redfin，較早前也裁員。Tesla兩名前員工指控公司較早前未先提前通知就大規模裁員，違反聯邦法律。兩名員工在得州興訟，他們6月被Tesla在內華達州斯巴克斯市的超級工廠解僱。根據訴狀，該工廠逾500名員工被解僱。

一項調查顯示，在高通脹及經濟衰退擔憂之下，6月消費者信心跌至歷來最低。

美國密歇根大學6月消費者信心指數終值跌至50，為歷史最低，並低過初值及市場預期的50.2。此外，世界大型企業研究會公布，美國6月消費者信心指數98.7，市場預期為100。兩個消費信心指數都指美國消費疲弱。

消費放緩 通脹應轉弱

從上述情况分析，美國經濟已開始走弱，由消費帶動的通脹應會放緩，因為美國經濟增長有約七成是來自消費推動，消費慢下來，經濟自然乏力。目前最難解決的是供應鏈及能源所引致的通脹尚未得到解決。但可以肯定，美國通脹不會像早前般強勁，高通脹引發的加息料會放慢。

美國消費放緩，通脹亦應該轉弱，加息對付通脹的力度應要減小，不宜過重。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

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