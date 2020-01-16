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何啟聰

投資策略

何啟聰：突破重要阻力 阿里牛57161

【明報專訊】阿里巴巴（9988）上周五曾漲逾4%，高見122元，是超過4個月高位，股價在突破120元的重要技術阻力位後未亦見太大獲利回吐。向上留意進一步挑戰130元的機會，短線支持或留意10天線約116元。看好可留意阿里購17445，行使價155.1元，2022年12月到期。或阿里牛57161，收回價112元，行使價110元，2023年3月到期。相反看淡則可留意阿里沽17811，行使價91.83元，2022年12月到期。或阿里熊53213，收回價133元，行使價135元，2022年9月到期。

另一方面，比亞迪（1211）上周五高開後回吐，高位曾升逾1%，觸及330元水平，惟其後與一眾車股同現高開低走走勢，剛好與上日走勢相反。看好可留意比迪購19743，行使價428.88元，2023年1月到期。或比迪牛57169，收回價301元，行使價297元，2023年5月到期。相反看淡可留意比迪沽18083，行使價248.88元，2022年12月到期。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]

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