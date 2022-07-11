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2022年7月11日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
第二上市股最快今季納港股通 籌備中業界：勢在必行 只待內地批准
吸未盈利科企上市 業界籲降市值門檻
安聯增持科技股 料中資股跑贏全球
財爺親率跨市場監察機制 全天候預警股匯銀行
融信中國兩筆債息過期 洽解決方案
未申報併購交易 騰訊阿里罰50萬
任志剛：港連接內地世界 國際金融中心前景佳
協助成立金管局 執掌逾16年
瑞銀Circle One應用程式 建客戶投資朋友圈
港息隨美息升正常 勿恐慌
讀書郎集資拓教育設備 大小科企加入競爭 需解決軟硬件限制
市况波動 投資者轉低風險保回報 港大：基金或臨撤資風險
老虎基金回報大跌 減管理費留客
嘉泓物流伙eCargo 拓品酒坊B2C業務
陳智鑾：承繼物業三法 統一業權較易買賣
環球經濟數據
金子：科技股受關注 B站Call 17351
徐風：晶片股炒作空間愈來愈小
凱基亞洲：合景泰富長線值博
伍禮賢：周大福績佳擬回購 股價看15.5元
簡志健、傅可怡：舜宇自動駕駛AR/VR滲透成契機
謝偉銓：「基建先行 創造容量」可加快土地發展
出糧戶口優惠 交銀富邦門檻低
沈永年：廣州新碼頭竣工 2小時直達香港
林嘉文：倘加息0.75厘 美匯上試109
陳奐仁：核冬天後的NFT世界
陳大為：美債孳息料全面倒掛 美股未跌完
陸振球：投資思維 應升不升要提防
陸振球：英日淪二流國
林少陽：半導體下行周期或近尾聲
技術取勝：美蘭空港處20天線之上
李聲揚：美股否極泰來？
蔡金強：中資美元債危機醞釀中
徐家健：IPO淡季上市 公司質素較有保證
艾雲豪：圖靈巨星揭曉人機大戰的勝負
李順威：美利率政策基於泰勒規則
匯豐全新品牌活動 強化香港全球連繫
劉思明：刺激效應減 業績成新催化劑
何啟聰：突破重要阻力 阿里牛57161
瑞銀亞洲：銷量佳大行看好 比亞迪牛55788
摩根大通亞洲：憧憬業績改善 阿里購18177
周顯：為歐達禮提早離任開香檳
張佩儀：女性人生不同階段 採不同MPF投資策略
王弼：「環保大躍進」令通脹高企
曾淵滄：中遠海控派特別息可期
湯文亮：移民潮令香港「狀元」數目增加
陳永傑：美經濟轉弱 料通脹加息放緩
廖偉強：下半年樓市將會不一樣
布少明：一手旺租金升 樓市料穩
馬泰陽：新盤貼市價開釋放購買力
本月新盤或2000宗成交 14月新高 凱柏峰II首天收700票 超額4倍
海防道地舖叫租20萬 較高峰跌八成
葵涌工廈單位每呎3000元放售
凱柏峰開售帶動 MONTARA一房呎售2.02萬
碧麗軒背山面海 兼融洋房複式
牽晴間均呎升5%至近1.47萬
趁樓價高企承做逆按揭
技術取勝：美蘭空港處20天線之上
【明報專訊】微創機器人突破降軌（圖）
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廖偉強：下半年樓市將會不一樣
布少明：一手旺租金升 樓市料穩
馬泰陽：新盤貼市價開釋放購買力
本月新盤或2000宗成交 14月新高 凱柏峰II首天收700票 超額4倍
海防道地舖叫租20萬 較高峰跌八成
葵涌工廈單位每呎3000元放售
凱柏峰開售帶動 MONTARA一房呎售2.02萬
碧麗軒背山面海 兼融洋房複式
牽晴間均呎升5%至近1.47萬
趁樓價高企承做逆按揭
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