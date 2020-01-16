陳奐仁：核冬天後的NFT世界

自從CD愈來愈少人買之後，音樂產業在過去20年裏一直在衰退。宏觀來看，串流媒體的出現讓大家可以免費聽音樂。近年才入行的音樂創作人唯有希望透過免費為客戶工作而獲得名氣，或者得到歌手和唱片公司的青睞。這樣也許能建立自己成為KOL來賺取些收入，而只要做好音樂就能得到工作的日子已經過去了。

為音樂人創造「藍海機會」

除了做好本分之外，客戶更希望創作人能協助宣傳。大多數的全職音樂創作人都不能單靠做音樂來維持生計，全職做音樂的收入有可能會低於貧窮線。無疑，音樂產業為上層的既得利益者賺取到利潤，但下層的核心生產者創作人通常只收到微小的回報。舊歌衍生出來的版權費佔了音樂產業利潤的大部分，就像傳統租賃業務一樣。難道音樂產業已經變成明日黃花？NFT可能是專業創作人一直在等待的生命線，讓自己能維持生計繼續全職做音樂。

在加密貨幣原生市場上，音樂類融資是新生事物。音樂與電影、遊戲和視覺藝術一樣，都被推崇為可行的NFT資產。回過頭來看，大多數成功的音樂相關NFT都是名人紀念品或已成名音樂人的作品，很少有未成名音樂創作人的成功案例。大多數人可能會覺得這令人沮喪，但我卻看到了一個舉步維艱但有意義的機會，可以改善音樂創作人的處境。

音樂創作人最害怕的可能是web3.0會再次出現IRL和web2.0現在的情况，會出現大持份者將他們邊緣化。現在尚未出現大持份者就意味着我們還有一點時間，專業創作人可以而且應該在他們有能力的時候，以適合自己的方式進入NFT這個領域。希望我們能催生一個小型運動，為未來的音樂創作人提供去中心化的案例。

NFT就像加密貨幣一樣活在區塊鏈上，因此有着同樣的特質：即時、自動、透明度高和不可篡改。這些特質承諾了公允性和可持續性，但反過來看，則是缺乏流動性和很波動。這意味着市場不穩定和屬小眾口味，要建立及維繫自己的社羣一點也不容易。教育就是關鍵。web3.0被廣泛使用的日子可能比大多數人預期的來得慢。

NFT是數字資產的所有權，可以用來炫耀，也可以是會藉和使用權限。它的市場主要是由投機和炒作推動的，是超速增長的副產品。我喜歡用互聯網泡沫早期的J形曲線來安撫自己；所有新的和令人興奮的東西，在價格穩步上升之前都會被炒高弄低。

預見NFT是熊市投資工具

NFT不是神奇的子彈。瓶頸代表着顛覆世界的機會，簡而言之，是改變的機會。未知往往是可怕的，但如果我們的目標是使世界變得更美好，我們需要走少人走的路。藍海雖然有鯊魚出沒，但紅海意味着不會改變和沒有任何發展空間。我預見NFT是熊市的投資工具。NFT似乎能為核冬天創造價值，否則有可能什麼都不會發生。一齊拭目以待看看核冬天到來時市場有什麼反應，因為市場從不說謊。

我們要問自己：「為什麽我不敢踏出這一步？踏出這一步我會有損失嗎？」這是一個簡單的風險回報率與機會成本的概念。人多好辦事，如果我們一起做這件事，其他人就很難注意不到。這是一次過山車之旅，但我已經簽署了免責聲明和扣好安全帶了。我仍然充滿希望，我仍然相信web3.0和NFT會讓人們的生活和生計變好。我們正處於FUD的階段，但我仍然穿着我的WAGMI T恤，讓我們學習HODL（Hold On for Dear Life）我們的希望與夢想。我們通常都會高估自己在一年內能做出的成績，但低估了自己能用10年做到的成就。這是一場耐力賽。我已經把我的短跑裝備換成了露營裝備和急救包。你有多一個折扣代碼可以給我嗎？

香港數碼資產學會幹事首位華語音樂NFT發行人

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[陳奐仁 加密解碼]