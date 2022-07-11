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出糧戶口優惠 交銀富邦門檻低

【明報專訊】市面上有不少途徑可獲取現金回贈，最簡單方法是轉換出糧戶口。以下比較7家本地銀行出糧戶口優惠，發現交銀及富邦銀行門檻最低、東亞提供多元代的投資優惠。

明報記者 黃清瑤

花旗：月薪3萬獲300元回贈

由即日至7月31日，成功開立花旗私人客戶業務或Citigold 戶口及「月月增息」支票儲蓄戶口，以及在開戶的首3個月內連續3個月透過「自動出糧服務」或「執行支付指示」存入薪金至「月月增息」支票儲蓄戶口，月薪達3萬元以上，可獲300元現金回贈；月薪達5萬元以上，可獲500元現金回贈；月薪達8萬元以上，可獲800元現金回贈。要留意，如於開戶1年內中斷出糧，銀行可能會追討獎賞金額。

渣打：可選現金或里數回贈

由即日至9月30日選用「渣打紅利出糧戶口」可享迎新優惠，但凡每月出糧金額介乎2萬至5萬元以下，可獲200元現金或2000亞洲萬里數（下稱「里數」）獎賞；5萬至8萬元以下，可獲400元現金或4000里數獎賞；15萬元以上可獲2000元現金或20,000里數獎賞。

此外，「優先理財」或「Premium理財」客戶可再享出糧消費獎賞，渣打國泰MASTERCARD優先私人理財客戶，每簽帳1元可獲1里數，每月上限為5000里數，每年上限6萬里數；優先理財客戶每簽帳2元獲1里數，每月上限為3334里數，每年上限4萬里數；一般客戶每簽帳3元獲1里數，每月上限為1667里數，每年上限2萬里數。

另外，同時開立Easy Banking及「渣打紅利出糧戶口」有機會享日常消費9.5%現金獎賞，當中申請人需要開立出糧戶口後的2個內，成功首次自動轉帳出糧交易，每月出糧或存入2萬元或以上，以渣打Smart信用卡簽帳，可享額外1.5%現金獎賞。

建行亞洲：月入1萬可獲350元獎賞

由即日至9月30日，選用建行亞洲的出糧增值服務，每月薪金須不少於1萬元，一般客戶最高可獲350元現金獎賞；「智選理財」最高可獲800元現金獎賞；「貴賓理財」最高可獲1500元現金獎賞；「貴賓晉裕」最高可獲2000元現金獎賞。

交銀：現金獎賞兼享保費優惠

由即日至9月30日，全新客戶成功申請「S2出糧戶」服務，連續3個月錄得自動轉帳出糧紀錄的每月平均金額介乎1萬至4萬元以下，所有客戶可獲300元現金獎賞；金額介乎4萬至8萬元以下，所有客戶可獲600元現金獎賞；金額8萬元以上，通達私人財富或通達理財客戶，可獲900元現金獎賞；其他客戶可獲600元獎賞。

另外對比指定月份的活期平均結餘達30萬元以上，可以額外獲得200元獎賞。同時選用指定保險計劃，可以獲得50元保費現金券、購買禮券或簽發本票手續費半價、自動轉帳（DDA）或授權撥款上行指示（SI），可不限次數豁免建立費用。

富邦：平均存款30萬獎500元

由即日至12月31日，經富邦銀行網頁或各分行成功登記「富邦出糧戶服務推廣」，連續3個月錄得自動轉帳出糧至指定出糧戶口可獲現金獎賞。若每月平均均出糧金額介乎1萬至3萬元以下，可獲200元現金獎賞；金額介乎3萬至5萬元，可獲300元現金獎賞；金額5萬元以上，可獲600元現金獎賞。此外，於推廣期內的存款增長每月平均金額達30萬元以上，可額外獲500元現金獎賞。

東亞：可享3項優惠

由即日至12月31日，成為東亞銀行全新轉帳支薪客戶，可享3項優惠：（一）月供基金計劃首12個月免認購費，當中可選擇基金超過100隻，而且每月最低供款金額為100元；（二）新開證券附屬帳戶買入本地證券，享首6個月享0佣金優惠；（三）成功轉入合資格股票達指定金額可享現金獎賞，轉入股票淨金額介乎50萬至100萬元，可獲500元現金獎賞；100萬至200萬元可獲1000元現金獎賞；200萬元以上可獲2000元現金獎賞。

Flyer World萬事達卡 首年享4元1里數

另於8月31日前同時申請東亞銀行Flyer World萬事達卡的全新自動轉帳支薪客戶，可享首12個月每個月簽帳首3萬元可享4元1里數。

信銀國際：月入2萬以上獲300元獎賞

由即日至9月30日開設中信銀行（國際）「出糧 plus」戶口，月入2萬元以上的一般客戶可獲300元獎賞；CITICfirst客戶可獲1000元獎賞；CITICdiamond客戶可獲2000元獎賞。此外，全新CITICfirst出糧plus戶口客戶在過去一個月總支薪金額達6萬元，即可獲首年服務費豁免。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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