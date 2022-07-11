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簡志健、傅可怡 明智博立

投資策略

簡志健、傅可怡：舜宇自動駕駛AR/VR滲透成契機

【明報專訊】目前手機發展已經進入成熟期，光學鏡頭的需求增量關注點在於汽車和AR/VR的發展。隨着汽車智能化的趨勢持續，自動駕駛系統（ADAS）會續漸升級和加速滲透，便會使得車載攝像頭需求增量得以長期持續。根據IDC最新數據，目前中國一季度的L2自動駕駛滲透率達到23.2%，目前L2自動駕駛汽車大多平均需要8顆鏡頭；在2021年，造車新勢力如Tesla、蔚來開始發布L3級別的車型，未來市場發展到L3等級的時候，ADAS則需要10至14顆鏡頭，加上3至5顆的激光雷達。因此目前市場期望電動車攝像頭的需求，可以像過去10年手機攝像頭那樣。

在未來兩三年內，由於ADAS鏡頭的門檻更高，對鏡頭的認證和可靠性驗證更複雜和苛刻，能實際給車企量產供貨ADAS鏡頭的公司為數不多，作為車載攝像頭龍頭的舜宇光學（2382），其2021年的車載攝像頭增長達到20%，明顯較行業的10%高。雖說攝像頭需求量遞增是毋庸置疑，但增長速度也跟車廠配備ADAS系統的滲透率相關，回顧全球智能手機滲透率從15%升至70%用了6年時間，而2021年新能源汽車的滲透率達18%，我們認為電動車自動駕駛的滲透率會比手機的滲透率需要更長時間，因此舜宇目前車載鏡頭收入佔總收入只有8%，收入未必能在幾年之內達到手機鏡頭的一半。

去年VR產品成功進入Apple供應鏈

另一個推動光學鏡頭持續增長的關鍵就是AR/VR滲透率，光學鏡頭也是必不可少的配件，根據中泰證券估算，2021年VR的滲透率約9.4%，快接近10%的S型增長的爆發點，而AR的滲透率還是比較低，只有0.04%。至於能否成功進入爆發期，我們認為需要看Apple是否在2023年推出AR/VR產品，因為Apple一般推出新品類便能夠成為爆款，從而推動市場加速發展。

根據舜宇光學管理層給予的目標指引顯示，2022年VR相關產品收入達到50%以上增長的機率還是很大，而去年終於首次成功進入Apple供應鏈為旗下手機鏡頭供貨，令舜宇獲得其後續VR產品訂單的機會增加不小。

不過，由於手機相關產品收入佔舜宇整體達79%，受手機市場影響，舜宇在2021年的收入在10年來首度按年下滑，雖說車載相關收入已經是公司第二大收入支柱，但整體的收入增速不能夠蓋住手機下滑的影響，這是由於車載的自動駕駛還在發展階段。

就算明年能為Apple供貨一部分的手機，但手機需求下滑及宏觀可能擔憂經濟衰退的情况下，也未必能拉動多少手機業務增長，這方面還存在着不確定性。後續的鏡頭發展尤其是智能電動車的競爭環境可能會愈來愈激烈，從而影響毛利率，因此判斷未來推動車載鏡頭收入還是要以量為主。

（簡志健為博立聯合創辦人/中原資產管理投資總監，傅可怡為博立研究團隊/中原資產管理分析員；均為持證監會持牌人，執筆之時，作者及其客戶沒持有上述股票）

中原博立研究團隊

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[簡志健、傅可怡 明智博立]

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