經濟

嘉泓物流伙eCargo 拓品酒坊B2C業務

【明報專訊】向來從事高端品牌物流及配送的嘉泓物流（2130），過往定位商業對商業（B2B）為主，近期進軍商業對消費者（B2C）市場。主席劉石佑接受本報訪問時表示，他們聯同在澳洲上市的關聯企業eCargo合資，合作發展品酒坊B2C業務，累計投資700萬至800萬元，待內地疫情趨緩，再預算每月投入200萬至300萬元作推廣開支以加強發展。他料B2C業務長遠比原有B2B業務規模更大。

嘉泓佔歐紅酒輸港供應三分一

劉石佑指出，嘉泓佔歐洲紅酒入口到香港市場供應的三分之一，有見內地對高端紅酒需求大，因此醞釀開發B2C業務。嘉泓更聯同在B2C業務及將不同品牌帶入內地具經驗的eCargo，組成各佔五成權益的公司，開設品酒坊。品酒坊由去年12月正式營業，至今年2月，生意逐月以倍計增長，當中46%生意來自上海，但是爆發疫情後致宣傳推廣工作推後，他料由6月、7月起生意可重回升軌。

目前品酒坊銷售的高端紅酒源自法國、意大利及南非，共有1.8萬個SKU（存貨單位），將來擬開拓美國及智利的貨源。劉石佑稱，品酒坊每日流量逾千人次，登記戶約佔8%，下單採購平均消費約1700元人民幣，最低消費為500元人民幣。香港的酒商可放上他們的平台接收訂購，然後轉發用戶。雖然因為疫情令到貨時間拉長致影響生意，但是隨着5月份內地情况逐漸復常，上海的消費者再度活躍。他說，C端的生意毛利率較高，若生意回復，料在12個月達至收支平衡。

品酒坊每日流量逾千人次

因應小本經營的營運商難以在外國推展業務，劉石佑指出，嘉泓最近與喆麗（2209）等作戰略合作，開展國際集運業務配合需求，可經其網絡配送貨品到英、美、澳等地，日後還可延伸至韓、日市場。按一般經驗，他料可減省成本四分之一，令更多網上零售商減省成本。國際集運業務將來可服務更多外國小型設計師，將產品配送到中港台消費者。服務的物流收費會比普通貨品物流配送高30%至40%，他料當生意流量增大時還可開發廣告業務。嘉泓已在國際集運業務累計投資500萬元，之後仍會增加投資，初步估計需時約一年達至收支平衡。

相關字詞﹕喆麗控股 品酒坊 劉石佑 嘉泓物流

上 / 下一篇新聞

第二上市股最快今季納港股通 籌備中業界：勢在必行 只待內地批准
第二上市股最快今季納港股通 籌備中業界：勢在必行 只待內地批准
吸未盈利科企上市 業界籲降市值門檻
吸未盈利科企上市 業界籲降市值門檻
安聯增持科技股 料中資股跑贏全球
安聯增持科技股 料中資股跑贏全球
財爺親率跨市場監察機制 全天候預警股匯銀行
財爺親率跨市場監察機制 全天候預警股匯銀行
融信中國兩筆債息過期 洽解決方案
融信中國兩筆債息過期 洽解決方案
未申報併購交易 騰訊阿里罰50萬
未申報併購交易 騰訊阿里罰50萬
任志剛：港連接內地世界 國際金融中心前景佳
任志剛：港連接內地世界 國際金融中心前景佳
協助成立金管局 執掌逾16年
協助成立金管局 執掌逾16年
瑞銀Circle One應用程式 建客戶投資朋友圈
瑞銀Circle One應用程式 建客戶投資朋友圈
港息隨美息升正常 勿恐慌
港息隨美息升正常 勿恐慌
讀書郎集資拓教育設備 大小科企加入競爭 需解決軟硬件限制
讀書郎集資拓教育設備 大小科企加入競爭 需解決軟硬件限制
市况波動 投資者轉低風險保回報 港大：基金或臨撤資風險
市况波動 投資者轉低風險保回報 港大：基金或臨撤資風險
老虎基金回報大跌 減管理費留客
老虎基金回報大跌 減管理費留客
陳智鑾：承繼物業三法 統一業權較易買賣
陳智鑾：承繼物業三法 統一業權較易買賣
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：科技股受關注 B站Call 17351
金子：科技股受關注 B站Call 17351
徐風：晶片股炒作空間愈來愈小
徐風：晶片股炒作空間愈來愈小
凱基亞洲：合景泰富長線值博
凱基亞洲：合景泰富長線值博
伍禮賢：周大福績佳擬回購 股價看15.5元
伍禮賢：周大福績佳擬回購 股價看15.5元
簡志健、傅可怡：舜宇自動駕駛AR/VR滲透成契機
簡志健、傅可怡：舜宇自動駕駛AR/VR滲透成契機
謝偉銓：「基建先行 創造容量」可加快土地發展
謝偉銓：「基建先行 創造容量」可加快土地發展
出糧戶口優惠 交銀富邦門檻低
出糧戶口優惠 交銀富邦門檻低
沈永年：廣州新碼頭竣工 2小時直達香港
沈永年：廣州新碼頭竣工 2小時直達香港
林嘉文：倘加息0.75厘 美匯上試109
林嘉文：倘加息0.75厘 美匯上試109
陳奐仁：核冬天後的NFT世界
陳奐仁：核冬天後的NFT世界
陳大為：美債孳息料全面倒掛 美股未跌完
陳大為：美債孳息料全面倒掛 美股未跌完
陸振球：投資思維 應升不升要提防
陸振球：投資思維 應升不升要提防
陸振球：英日淪二流國
陸振球：英日淪二流國
林少陽：半導體下行周期或近尾聲
林少陽：半導體下行周期或近尾聲
技術取勝：美蘭空港處20天線之上
技術取勝：美蘭空港處20天線之上
李聲揚：美股否極泰來？
李聲揚：美股否極泰來？
蔡金強：中資美元債危機醞釀中
蔡金強：中資美元債危機醞釀中
徐家健：IPO淡季上市 公司質素較有保證
徐家健：IPO淡季上市 公司質素較有保證
艾雲豪：圖靈巨星揭曉人機大戰的勝負
艾雲豪：圖靈巨星揭曉人機大戰的勝負
李順威：美利率政策基於泰勒規則
李順威：美利率政策基於泰勒規則
匯豐全新品牌活動 強化香港全球連繫
匯豐全新品牌活動 強化香港全球連繫
劉思明：刺激效應減 業績成新催化劑
劉思明：刺激效應減 業績成新催化劑
何啟聰：突破重要阻力 阿里牛57161
何啟聰：突破重要阻力 阿里牛57161
瑞銀亞洲：銷量佳大行看好 比亞迪牛55788
瑞銀亞洲：銷量佳大行看好 比亞迪牛55788
摩根大通亞洲：憧憬業績改善 阿里購18177
摩根大通亞洲：憧憬業績改善 阿里購18177
周顯：為歐達禮提早離任開香檳
周顯：為歐達禮提早離任開香檳
張佩儀：女性人生不同階段 採不同MPF投資策略
張佩儀：女性人生不同階段 採不同MPF投資策略
王弼：「環保大躍進」令通脹高企
王弼：「環保大躍進」令通脹高企
曾淵滄：中遠海控派特別息可期
曾淵滄：中遠海控派特別息可期
湯文亮：移民潮令香港「狀元」數目增加
湯文亮：移民潮令香港「狀元」數目增加
陳永傑：美經濟轉弱 料通脹加息放緩
陳永傑：美經濟轉弱 料通脹加息放緩
廖偉強：下半年樓市將會不一樣
廖偉強：下半年樓市將會不一樣
布少明：一手旺租金升 樓市料穩
布少明：一手旺租金升 樓市料穩
馬泰陽：新盤貼市價開釋放購買力
馬泰陽：新盤貼市價開釋放購買力
本月新盤或2000宗成交 14月新高 凱柏峰II首天收700票 超額4倍
本月新盤或2000宗成交 14月新高 凱柏峰II首天收700票 超額4倍
海防道地舖叫租20萬 較高峰跌八成
海防道地舖叫租20萬 較高峰跌八成
葵涌工廈單位每呎3000元放售
葵涌工廈單位每呎3000元放售
凱柏峰開售帶動 MONTARA一房呎售2.02萬
凱柏峰開售帶動 MONTARA一房呎售2.02萬
碧麗軒背山面海 兼融洋房複式
碧麗軒背山面海 兼融洋房複式
牽晴間均呎升5%至近1.47萬
牽晴間均呎升5%至近1.47萬
趁樓價高企承做逆按揭
趁樓價高企承做逆按揭