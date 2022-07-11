市况波動 投資者轉低風險保回報 港大：基金或臨撤資風險

太明珠指出，由於個人投資者在借貸提高槓桿方面受到約束，較難直接接觸到高系統風險的投資組合，資產管理公司便可提供高系統風險的產品，收取更高管理費。對投資者而言，通過基金付出加倍槓桿的成本，其實只為1.41%至1.72%，仍然比個人經券商提高槓桿所需5%的額外成本為低。實證研究顯示，當基金的風險系數上升，亦可吸引更多資金流入。有高風險偏好的投資者，更可以參與高槓桿的交易所買賣基金（ETF）。不過，隨着未來的不確定性上升，她預料會降低投資者對高槓桿投資的需求，加息和去通脹亦可能降低部分投資者偏好高險高收益投資的意願。

產品費用或調整

她不諱言，「如果（投資者）對大環境觀望，對風險不太看好，並明顯預期波動性高，便會轉移到低貝他值（Beta）、風險低的產品」。所謂貝他值，主要用於衡量投資組合相對整個市場的波動性，評估系統性風險。若投資者由參與高槓桿轉為低槓桿產品，理論上這時候產品費用會相應調整，但是她認為，短期內要由資產管理公司調整管理費的機會較小，但是通過銀行、分銷渠道等環節去調節費率則非常有可能。很在意回報的投資者，亦會繼續參與高槓桿的產品。

面對加息 有否替代產品可供選擇更重要

不過因應市場面對高通脹及大幅波動，太明珠稱：「如果投資者需求突然變動，不排除會導致基金業處理投資時遇到困難，若遇到投資者大量撤資，更會對高風險基金經營構成危險，面對困境」。她又說，就算加息，這對投資者參與成本的敏感度並非構成重要影響，反而有否替代產品可供選擇更重要。

明報記者