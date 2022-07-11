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讀書郎集資拓教育設備 大小科企加入競爭 需解決軟硬件限制

【明報專訊】將於明天（12日）上市的讀書郎（2385），雖為國內智能設備市場排名第二大，但隨着內地教育政策轉變，不少校外教育企業紛紛轉型投身智能教育設備市場，加上疫情對市場的干擾，令讀書郎今年首5個月收入大減四成，並已預料今年經調整利潤將明顯下降。

撰文：旻晞

讀書郎是次來港集資最多5.2億元，主要用於拓展銷售網絡及加強研發。聯席保薦人為中信建投國際及麥格理。集團是次招股引入共8名基石投資者，包括美國上市公司億邦國際（EBON），若按中間價計，合共認購股份佔是次發售股份的46.8%。讀書郎提供的智能學習設備，專門針對中國內地的中小學生、其家長及學校教師設計。按去年總零售市值計，集團於中國智能學習設備服務商排名第二、總出貨量排名第五。截至今年5月，集團於過往12個月的平均月活躍用戶逾140萬名。

集團的智能學習設備主要有平板電腦，有關產品出貨時已嵌入讀書郎的數碼教育資源、教材等。而讀書郎目前經營模式，是將教育軟件及硬件作捆綁式銷售，即是用戶僅可通過集團的智能學習設備，連接其數碼教育資源，也是說即使你本身已有其他品牌的平板電腦，亦未能使用讀書郎的教育資源。而直至目前為止，讀書郎亦未有就其產品嵌入的數碼教輔資源單獨收取額外費用。

收入來源單一 七成靠售平板電腦

另一方面，自2019年以來，集團與第三方、一般為教育線上內容分發平台或內容串流設備系統合作，以非獨家方式授權該等合作伙伴使用集團部分數碼教輔資源，並取得收入分成。但目前集團收入來源仍有七成是依靠銷售學生個人平板電腦，教輔資源及服務僅佔去年收入的近17%，收入來源比較單一。而數碼教輔資源包括短篇動畫課件、線上錄播視頻資源等。讀書郎雖然亦有產銷其他教學配套產品，如可穿戴產品、智能點讀筆等，但前者出貨量呈下降趨勢，後者收入佔比輕微。

讀書郎主要透過線下經銷商分銷產品，截至最後可行日期，已與129名線下經銷商簽約，間接擁有4608個銷售點。目前集團供貨予銷售商的價錢約為建議零售價的52%。

業績方面，集團收入保持穩定增長，但2021年盈利顯著下跌一成，集團解釋是受累原材料增加，令毛利率受壓。不過，若比較其他同業同年業績，如科大訊飛的教育產品服務、優學天下等，同年毛利率介乎36%至54%，都高於讀書郎的20%水平。

去年盈利跌一成 稱受累原材料成本增

同時疫情對集團業務亦見直接影響。今年首5個月，內地疫情蔓延，集團的平板電腦出貨量按年大降44%，直接令期內收入按年下跌約41%，並錄得虧損。其實智能教育設備的核心價值，應更重於應用軟件及解決方案，以軟硬件綑綁式銷售，某程度是未能釋放教輔資源的價值。當面對供應鏈出現問題、硬件付貨量受影響，但因為用戶未能透過其他品牌電腦接達集團的數碼教輔資源，失去透過教學應用軟件業務彌補損失的機會。

軟硬件綑綁銷售 未能釋放教輔資源價值

另外，去年7月內地推出《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（ 簡稱「雙減意見」），自此內地教育行業「翻天覆地」，不少校外培訓、教育企業被迫轉型，或與硬件供應商合作投身教育智能設備解決方案，這亦包括各大互聯網企業，如去年7月網易（9999）便與華為合作，推出新款教育智能硬件產品；字節跳動亦成立教育品牌「大力教育」，並推出其教育智能硬件產品等。因此在可見將來，市場競爭愈激烈，讀書郎面對的對手也愈強大，其業務增長將面對更大的風險。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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