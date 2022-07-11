經濟
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港息隨美息升正常 勿恐慌

【明報專訊】被問到今年下半年本港經濟展望時，行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，即使本港首季GDP按年倒退4%，惟根據港府及金管局最新預測，今年全年GDP仍有1%至2%增長，反映當局預期下半年經濟復蘇。不過，他認為任何時候也要居安思危，當前便有4個不明朗因素，可以為本港經濟帶來挑戰，包括：（1）港息跟隨美息向上；（2）中美關係持續緊張；（3）虛擬資產泡沫爆破；及（4）本港疫情仍不確定。他就首兩項挑戰有詳細分析。

曾於1983年協助制定聯繫匯率制度，而且在1993至2009年曾出任金管局首任總裁，任志剛對於聯匯制度十分了解。他指出，由於港元與美元掛鈎，當美國調高利息，本港利率需要跟隨向上，是理所當然，故此美國在今年3月、5月及上月分別加息0.25厘、0.5厘及0.75厘，金管局亦相應上調貼現窗利率，上月便上調0.75厘至2厘。惟由於本港銀行體系結餘上周逾2300億元（見圖1），反映流動性仍充裕，故由市場及銀行決定的香港銀行同業拆息（HIBOR）相對落後，例如1個月HIBOR上周收報0.74厘，與1個月美元銀行同業拆息（LIBOR）1.87厘比較，息率差率已擴大至1.13厘的今年高位（見圖2）。

任志剛分析，本港銀行體系結餘近月由逾3000億元回落至上周逾2300億元，反映期內資金外流（capital outflow），他認為此舉屬正常現象：「我明白『資金外流』是一個非常敏感的詞彙，但請不要就此擔憂，因為這是聯繫匯率制度下的正常運作，當美息顯著高於港息，便會吸引有些投資者沽港元買美元套息，而金管局亦保證會在7.85水平承接港元沽盤，這便會令本港銀行體系結餘下跌」。

港息跟升非系統性風險

假如資金持續外流的話，任志剛預告，本港銀行體系結餘便會進一步下跌，而當該結餘跌穿1000億元，HIBOR便有機會與LIBOR同步上升；而且在某一時點，當市場出現恐慌的話，HIBOR升幅甚至有可能會高於LIBOR，以追回之前一段時間落後的升幅。

至於未來數個月港息若跟隨美息急升，對本港股市及樓市會否帶來衝擊？任志剛就此不作預測，他強調，即使港息出現上述波動，並不會帶來結構性、系統性風險，而這亦是他過去多年作為監管者主要的關注點。

中美關係方面，任志剛坦言這是一個大課題，而他的觀察是，隨着中國近年經濟崛起，現時已成為全球第二大經濟體及最大貿易國，美國作為全球最大經濟體很自然便會希望抑制中國，故此美國近年已向中國發動金融戰，例如限制中國公司在美國股市集資、限制美國投資者涉足個別中國股票，而他擔心的是美國甚至會限制中國使用某些國際金融基礎設施，「大家也知道美國早前把一批俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）支付系統，即使SWIFT是總部位於比利時布魯塞爾的國際金融機構，美國仍可以藉此施加影響力，幸好事件暫時並沒有涉及中國。而我相信若美國向中國出動這些金融武器，中國政府一定會強烈回應」。

美對華欠債多 金融攻擊代價大

任志剛指出，目前美國政府拖欠外國淨負債高達14萬億美元，是全球最大債務國；而中國（包括內地和香港）則是全球最大債權國，擁有債權4萬多億美元，他很難想像全球最大債務國會對最大債權國發動金融攻擊，而且本港現時也是全球第三大的美元外匯交易市場，對美元維持國際貨幣地位也相當重要。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕任志剛 聯繫匯率 中美關係 美息 港息

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